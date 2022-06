Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon

Matteo Berrettini salta il torneo di Wimbledon per Covid. Una brutta notizia per tutto il tennis italiano che confidava in un'altra grande impresa del tennista romano. Ad annunciare il forfait al grande appuntamento tennistico mondiale è stato lo stesso Berrettini sui suoi profili social.

L'annuncio di Berrettini

Matteo Berrettini ha annunciato sui social la sua positivà al covid la rinuncia al torneo di Wimbledon. Il forfait del tennista romano arriva a poche ore dalla sfida contro il cileno Garin. Ecco le sue parole: "Con il cuore spezzato devo annunciare di dovermi ritirare da Wimbledon per essere positivo al test del covid. Avevo dei sintomi influenzali e nei giorni scorsi avevo deciso di stare isolato. Nonostante non sia niente di grave, ho deciso che la cosa più importante era fare un nuovo test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei giocatori e di tutte le persone coinvolte nel torneo. Non ho parole per descrivere il mio profondo dispiacere. Il sogno, per quest'anno, è svanito, ma vi prometto che tornerò più forte di prima. Grazie per il supporto".

La stagione di Berrettini

Una brutta tegola per Berrettini che ai nastri di partenza di Wimbledon si presentava fra i favoriti alla vittoria finale. Lo scorso anno il tennista romano scrisse la storia raggiungendo la finale poi persa contro Djokovic. In questa stagione dopo aver recuperato dall'infortunio alla mano che lo ha costretto a saltare il Roland Garros, ha vinto il torneo di Stoccarda contro Murray e poi i Queen's contro Krajinovic.