Niente Roland Garros per Matteo Berrettini. Ecco perché

Matteo Berrettini salta tutta la stagione tennistica sulla terra battuta. Il tennista romano infortunatosi agli Indian Wells, metà marzo, è in fase di recupero e ha deciso di non partecipare al prestigioso Roland Garros. Berrettini vuole tornare in forma per i tornei sull'erba e ripetersi alla grande nel prestigioso torneo di Wimbledon dove l'ultima volte riscrisse la storia del tennis azzurro.

L'annuncio di Berrettini

Sui soi social è stato lo stesso Berrettini ad annunciare la mancata partecipazione al Roland Garros. Ecco le parole del tennista romano: "Dopo aver ricevuto aggiornamenti molto positivi da parte del mio team medico, sono finalmente tornato ad allenarmi in campo ad alto livello. La mia mano ha reagito benissimo alle sollecitazioni e sto lavorando duramente per ritrovare la forma migliore. Io e il mio team abbiamo comunque deciso che partecipare al Roland Garros, dove si gioca al meglio dei 5 set, non sarebbe una scelta congrua al percorso fatto fino ad ora. Per questo motivo ho deciso di programmare il mio rientro per la stagione sull’erba".

Un ritorno per la stagione sul prato, per Berrettini che ha saltato Madrid, Monte-Carlo e gli Internazionali d'Italia nella sua Roma.