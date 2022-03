Indian Wells: Matteo Berrettini avanza ai sedicesimi

Vittoria per Matteo Berrettini nel suo primo incontro agli Indian Wells. Il tennista romano ha superato in tre set 6-3, 4-6, 6-4 (due ore e quattro minuti di gioco) il danese Rune accedendo così al terzo turno del torneo.

La partita

Primo set in rimonta per Berrettini, bravo a recuperare l'iniziale svantaggio 15-40 sul proprio servizio impedendo all'avversario il contro-break. Nel secondo set, Rune strappa il break decisivo al 10° game riaprendo la partita. Nell'ultimo set Berrettini gioca meglio e di esperienza conquistando un break nel terzo game arrivando alla vittoria finale.

I sedicesimi

Berrettini dopo la partita ha dichiarato: "Sono soddisfatto. Mi piacciono i campi e l’atmosfera. Ho bisogno di tempo per trovare i punti di riferimento, non avendo giocato molto qui“. Il romano numero 6 al mondo, avanza così ai sedicesimi di finale degli Indian Wells dove, martedì 15 affronterà il sudafricano Harris (numero 30) che ha superato in tre set (6-3, 4-6, 6-3) Facundo Bagnis.