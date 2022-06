Coppa dei Club Padel MSP, Mas Padel regina di Roma A luglio la fase finale nazionale a Pescara

La prima volta del Mas Padel. Il circolo di via della Bufalotta ha conquistato la fase di Roma e provincia della settima edizione della Coppa dei Club, campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI): nella finale disputata al Madiba Padel Club, il Mas Padel ha battuto 3-1 l’Augustea, con il capitano Andrea Legrottaglie che ha potuto alzare il trofeo.

Assegnati anche i titoli degli altri due tabelloni: nell’High Team, il Padel Colli Portuensi 2 ha superato 3-2 il X4 Padel Club al doppio misto di spareggio, mentre nello Starter Team è stato l’Infinito Padel a battere il Mas Padel C (3-1). L’attenzione ora si sposta sulle finali nazionali della Coppa dei Club, in programma dall’8 al 10 luglio al Padelmania di Pescara, a cui sono qualificate sia il Mas Padel che l’Augustea, oltre a Latina Padel Club, Padelmania Pescara (circolo ospitante), Ternana Padel e Pro Padel Perugia (Umbria), Padel Villanuova Empoli (Toscana) e i veneti del Padel Village For You Team, in attesa della conclusione delle fasi regionali in Sardegna, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo.

"Siamo molto contenti di essere qui, la Regione Lazio tradizionalmente da qualche anno è vicina alla Coppa dei Club – ha sottolineato Roberto Tavani, delegato allo sport della presidenza della Regione –. MSP Roma è un'eccellenza del padel nella nostra regione: siamo appassionati di questo sport perché il padel non solo è meraviglioso ma soprattutto cura molto il lato sociale, mescola uomini e donne, normodotati e persone diversamente abili e ci consente di conoscere tantissime persone, ciò di cui avevamo bisogno dopo il periodo nero della pandemia".

"La Coppa dei Club è una competizione molto importante che durante questi mesi ha coinvolto tanti circoli della nostra città – ha aggiunto Giorgio Trabucco, consigliere comunale di Roma Capitale, presente in rappresentanza dell’Assessore allo sport, turismo e grandi eventi Alessandro Onorato -. Per Roma Capitale è fondamentale investire in un settore come il padel: accanto a eventi che abbiamo ospitato recentemente come l'Italy Major, crediamo che queste manifestazioni siano importanti per il rilancio dello sport di base".

Significativa la presenza degli sponsor, tra cui birra Tsingtao, Tap Air Portugal, Cisalfa Sport, Acqua Cottorella e le ultime arrivate Babolat ed Ente del Turismo delle Barbados. "Babolat, azienda leader nella produzione e commercializzazione di attrezzatura per sport di racchetta, ha la ferma intenzione di ripetere anche nel padel gli appaganti risultati ottenuti nel tennis – ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manger Babolat VS Italia –. Per questo motivo è molto attenta a tutti i livelli di questo nuovo sport, selezionando le migliori partnership sul territorio, come la Coppa dei Club 2022 di cui è orgogliosa di essere sponsor tecnico".

"Barbados Tourism Marketing Inc, l’ente per il turismo di Barbados in Europa, è felice di associarsi al padel che per sua natura è molto simile al nostro “tennis di strada”, sport inventato sull’isola negli anni 30 dalla classe operaia di Barbados – ha aggiunto Anita Nightingale, direttrice marketing Europa di Barbados Tourism Marketing Inc.-. Confidiamo nel fatto che tifosi e sportivi viaggeranno a Barbados per provare le attività energetiche, ma anche le più tranquille, che la nostra isola mette a disposizione".

"La collaborazione con il settore padel di MSP Italia è un vanto – ha concluso Riccardo Pochetti, responsabile dei rapporti con circoli e istituzioni di Cisalfa -. Siamo contenti di esser partner della coppa dei club e di essere stati i primi, otto anni fa ad aver creduto nel padel amatoriale della MSP".