Marcell Jacobs a Roma per il Golden Gala

Roma è terra fertile per lo sport. La Capitale non si ferma e dopo la Formula E e gli Internazionali di tennis si prepara per il Golden Gala Pietro Mennea, in programma il prossimo 9 giugno allo Stadio Olimpico. Per l'evento internazionale di atletica leggera di Roma giunto alla sua 42esima edizione, intitolato alla leggenda dello sprint azzurro correrà i 100 metri Marcell Jacobs l'uomo più veloce del mondo.

Jacobs l'uomo più veloce del mondo

Marcell Jacobs torna a Roma. Il 27enne velocista che si allena proprio nella Capitale sulla psita del Paolo Rosi non distante dall'Olimpico non gareggia a Roma da due anni. Il campione olimpico e oro mondiale ed europeo dei 60, ha fatto riscoprire agli italiani la bellezza dello sprint incantando tutti alle Olimpiadi Tokyo regalando all'Italia la prima medaglia d'oro nei 100 metri. Il fuoriclasse della velocità sarà la star della serata ed è pronto ad incantare tutti i romani e non solo, che assisteranno dal vivo alle sue performance.

Gli avversari

Avversari di Jacobs saranno gli statunitensi Fred Kerley e Trayvon Bromell, due dei migliori sprinter in circolazione, rispettivamente l’argento olimpico dei 100 e il leader mondiale della scorsa stagione (9.76). Kerley ha corso in 19.80 i 200 metri a Walnut in 16 aprile. È il campione in carica della scorsa “Diamond League champion”, è l’attuale leader del ranking mondiale e vanta un personale di 9.84 sulla distanza, realizzato proprio in finale a Tokyo nel testa a testa con Jacobs. Il 26enne ha già corso e vinto in passato al Golden Gala Pietro Mennea, nel 2018, ma nei 400 metri, specialità nella quale l’anno successivo ha conquistato il bronzo mondiale a Doha. L’unica presenza a Roma di Bromell risale invece al 2016, settimo nei 200, pochi mesi dopo aver trionfato nei 60 ai Mondiali indoor di Portland. Lo sprinter, 26 anni, che è stato anche bronzo mondiale a Pechino 2015 nei 100 metri ha chiuso lo scorso anno al vertice delle liste mondiali con il 9.76 di Nairobi e in questa stagione ha già dato prova di essere in ottima condizione con il 9.75 ventoso (+2.1) di sabato scorso a Jacksonville.

I prezzi dei biglietti

Per assistere allo spettacolo del Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico di Roma bisognerà acquistare i biglietti su TicketOne. Il costo dei tagliandi (ai quali bisogna aggiungere 2 euro di prevedendita variano dai 40 in Monte Mario arrivi e 20 partenza, ai Distinti arrivi 25 euro, Tribuna Tevere 15 euro, 10 euro invece per le curve e distinti escluso Arrivi. Previste riduzioni per gli under 16.