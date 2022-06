Marcell Jacobs salta il Golden Gala per infortunio

Marcell Jacobs non correrà al Golden Gala Pietro Mennea di Roma previsto il prossimo 9 giugno. La doppia medaglia d'oro a Tokyo 2020 infatti non ha recuperato da un infortunio e sarà out per la gara dello Stadio Olimpico.

L'infortunio di Jacobs

Jacobs non ha ancora recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata lo scorso 23 maggio. Ad annunciare l'assenza dell'atleta azzurro è stata la Fidal (Federazione Italiana Di Atletica Leggera). Questo il comunicato della Federazione su Jacobs: "Gli accertamenti effettuati a Roma, all’Istituto di Scienza dello sport, dal campione olimpico Marcell Jacobs, successivi al problema muscolare emerso il 23 maggio scorso, hanno evidenziato che l’atleta non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata la scorsa settimana. Su indicazione dello staff sanitario FIDAL, lo sprinter azzurro, insieme al suo tecnico Paolo Camossi, proseguirà gli allenamenti con un periodo di lavoro a media intensità, con obiettivo finale posto nella partecipazione ai Campionati del Mondo di Eugene e ai Campionati Europei di Monaco. Tale pianificazione impedirà a Jacobs di partecipare ad alcuni eventi agonistici già programmati, a partire dal Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma".

Le parole di Jacobs

Jacobs ci teneva molto a partecipare al Golden Gala di Roma anche perchè molto legata alla Capitale dove si è allenato prima di partire per Tokyo e conquistare le medaglie d'oro nei 100 m e nella 4x100. Sui social lo sprinter italiano ha salutato i suoi fan annunciato il forfait dell'Olimpico (e di Oslo) con l'obiettivo di recuperare per i mondiali ed europei. Ecco il suo post instagram: "Hi guys, purtroppo come gli ultimi accertamenti hanno evidenziato, il problema muscolare persiste...Di conseguenza le prossime due gare a Roma e Oslo saltano. Non preoccupatevi continuerò con la fisioterapia e con l'allenamento a basso regime in modo da riprendermi al meglio per i mondiali di Eugene a luglio".