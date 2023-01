Luca Rizzoli dalla Capitolina alla Nazionale sognando il Sei Nazioni

Domenica 5 febbraio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia inizierà per la Nazionale Italiana di Rugby il Sei Nazioni lo storico torneo annuale di rugby a 15.

Al raduno di preparazione della nazionale guidata da Kieran Crowley parteciperà Luca Rizzoli giovane rubgista romano classe 2002. Rizzoli pilone sinistro alto 1 metro e 78 dal peso di 100 chili è cresciuto rugbisticamente nella Unione Rugby Capitolina, società che ha lanciato molti campioni. Rizzoli è uno dei quattro romani convocati al raduno dopo Ceccarelli, Fischietti e Lamaro.

La Capitolina nasce nell’estate del 1996 per opera di un gruppo di Fondatori composto di giocatori, allenatori ed anche genitori che non avevano mai praticato il rugby. Tutti erano spinti da un unico desiderio, avviare un vero e proprio “Club”, inteso non solo come un luogo fisico ma anche, e forse più, come una comunità che insieme al rugby curasse lo sviluppo e la crescita dei giovani “a tutto tondo”.

La società ha iniziato con una quarantina di piccoli atleti tra i sei e i tredici anni. Sul campo della Capitolina la Nazionale Italiana di Coste e Mascioletti si allenò per una delle vittorie che apriranno le porte dell’allora Cinque Nazioni alla Nazionale, quella contro l’Irlanda.