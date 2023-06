Europei Atletica Roma 2024: ecco il logo

Venerdì 2 giugno è stato svelato durante il Golden Gala Pietro Mennea il logo degli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 il grande evento sportivo della futura estate romana.

Dal 7 al 12 giugno 2024 infatti fra le strade più suggestive della Capitale, nel Parco del Foro Italico e allo Stadio Olimpico si terranno, per la seconda volta nella storia a Roma (prima volta nel 1974), i campionati europei di atletica con i migliori atleti del continente che si metteranno alla prova in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il logo simbolo della manifestazione sintetizza e raccoglie in maniera diretta ll'evento e si presenta si presenta con le lettere che compongono Roma, i numeri che compongono il 2024 e la pista simbolo per eccellenza dell’atletica.

“Vogliamo costruire un evento coinvolgente e innovativo valorizzando l’immagine di Roma. Siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo per rendere ilc2024 un anno significativo e per lasciare un’eredità positiva sul territorio e nella memoria di tutti coloro che parteciperanno a questa entusiasmante festa dello sport» ha dichiarato Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024. È proprio la fondazione che vede al suo interno i rappresentanti del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, di Sport e Salute, del CONI e della FIDAL, che sta curando l’organizzazione dell’evento, con la supervisione della Federazione Europea di Atletica (European Athletics).

Il logo è stato presentato anche sui canali digitali ufficiali di Roma 2024. Collegandosi al sito roma2024.eu e seguendo i profili social di Roma 2024 gli appassionati di tutta Europa troveranno gli aggiornamenti e le informazioni in vista dell’avvio della competizione.