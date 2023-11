Lo sport in piazza a Centocelle

Sabato 4 novembre 2023 dalle ore 10:00 alle 12:00 in piazza San Felice da Cantalice e in piazza Roberto Malatesta si terrà l’evento “muoViamoci in piazza”.

L’iniziativa organizzata dal municipio V consiste in una giornata di Sport accessibile e gratuito a tutti. Per l’occasione saranno impegnate 15 Associazioni Sportive Dilettanti (ASD) del quinto municipio unite in un progetto comune all’insegna dello sport. Obiettivo dell’evento è quello di rilanciare la socializzazione e la prevenzione attraverso lo sport.

I partecipanti potranno cimentarsi in diverse discipline sportive dal minibasket, al judo, karate, minivolley, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza, balli di gruppo ecc…

Marco Ricci, assessore allo sport del municipio V dichiara: “Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa insieme al Presidente del municipio Mauro Caliste per permettere ai giovani ed a tutte le fasce di età di praticare lo sport per rilanciare la socializzazione e come strumento di prevenzione della salute psicofisica”. Come spiega l’assessore la scelta delle piazze non è casuale: “Sono due piazze molto importanti del nostro territorio, Si porterà la cittadinanza a conoscenza delle varie discipline sportive e ricorderemo a tutti che il fare Sport è Salute e fa risparmiare il Servizio Sanitario Regionale, inoltre è importante, in un periodo storico come questo in cui la socializzazione viene sostituita dal continuo utilizzo dei social, far riscoprire la bellezza dello stare insieme e del fare squadra nelle nostre piazze”.