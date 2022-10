Il Lazio vince il trofeo Coni 2022

Il Lazio con 112 punti ha vinto il Trofeo Coni 2022 la manifestazione la manifestazione multidisciplinare italiana dedicata agli under 14 e che ha visto più di 3000 atleti sfidarsi in 41 discilpline. Chiudono il podio la Lombardia con 108 punti e il Veneto con 107.

Il Lazio campione

Fra le vincitrici troviamo la 12enne di Rocca Priora Vittoria Milani che ha trionfato nella boxe e Giulia Tinca e Alessia Basile della Marilyn Dance Accademy di Piana del Sole che si sono contraddistinte nella specialita Duo Syncro Latin. "Questa vittoria dimostra che anche in periferia con l’impegno, la dedizione e la professionalità è possibile offrire ai giovani l’opportunità di praticare attività sportive e artistiche, ed essere preparati per competere anche ad importanti livelli agonistici" hanno dichiarato Luana e Rosita Ungarelli insegnanti e allenatrici del Marilyn Dance Academy. Con questo successo il Lazio sale a quota due titoli (il primo nel 2014) e raggiunge in vetta all'albo d'oro il Piemonte (2015, 2018) e il Veneto (2016, 2019).

I commenti

Cecilia D'Angelo direttrice del Dipartimento Territorio e Promozione del Coni ha dichiarato: "È stata un’organizzazione complessa ma devo dire riuscita ringrazio innanzitutto tutti i presidenti regionali che hanno dato ai ragazzi la spinta giusta, ringrazio tutte le FSN e DSA che hanno portato al termine le gare e grazie soprattutto ai ragazzi e ai tecnici che vi hanno portato a vincere qualche medaglia ma soprattutto a divertirvi. Questo è il CONI sul territorio”.

I prossimi appuntamenti

A dicembre il Trentino ospiterà la prima edizione invernale della manifestazione. Una doppia versione del Trofeo CONI, un po’ come avviene per i Giochi Olimpici, per far vivere a sempre più giovani, questa avventura.