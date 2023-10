Pattinaggio artistico a rotelle: il Lazio torna sul podio del campionato giovanile

Il pattinaggio artistico a rotelle del Lazio torna in alto. Lo fa nella categoria giovanili con i ragazzi e le ragazze laziali che dopo quasi 10 anni dall’ultima volta hanno conquistato il podio (il secondo posto) nella Coppa delle Regioni.

La competizione è il massimo campionato nell’ambito giovanile del pattinaggio e vede gareggiare i piccoli atleti rappresentanti la propria regione. Il Lazio ha conquistato il secondo posto con 116 punti, dietro soltanto alla Toscana che ha conquistato 135 punti. Chiude il podio la Campania a 114.

La squadra Lazio è stata composta da tutti ragazzi e ragazze romane dell’asd Frascati allenati da Anna Iannucci e Lorenzo Neri (nonché atleta e campione europeo, ndr). Ecco chi sono i giovani campioni: Elena Recano, Emma Del Bosco, Damiano Mari, Lorenzo Casaccia e Valentino Casaccia.

Un risultato eccezionale per questi piccoli atleti che hanno ridato lustro ad uno sport spesso non sotto le luci dei riflettori riportando in alto la propria regione.