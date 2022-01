Laura Lunetta è il nuovo presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva

Quest’oggi la Federazione Italiana Danza Sportiva, radunata in assemblea nazionale straordinaria elettiva a Roma, ha eletto con il 98% dei voti la Prof.ssa Laura Lunetta come nuovo Presidente. Ballerina di vertice e professoressa universitaria, Laura Lunetta è diventata il primo Presidente donna di un movimento rosa nel suo 70%: “Oggi corono un sogno che coltivo da sempre, anche quando ero ancora ballerina. Ho studiato, lavorato e mi sono impegnata: chi desidera di essere utile al mondo non può fermarsi". Laura Lunetta succede ad Enzo Resciniti presidente decaduto a causa delle dimissioni di nove consiglieri dopo appena nove mesi dalle elezioni.