La SIS Roma vince la Coppa Italia

La SIS Roma ad Ostia batte il Padova per sei a quattro e si aggiudica la Coppa Italia di pallanuoto femminile. Per la SIS si tratta della sua seconda affermazione nella storia in questo torneo dopo il successo nel 2019. Il Padova (unica squadra italiano in corsa nelle coppa europea) esce a testa alta confermandosi con le romane una delle migliori squadre italiane in circolazione.

La partita

La SIS va in gol dopo soli 50” ma il primo tempo si chiudeva sul 2-2. L’episodio chiave al 5.53” della seconda frazione di gara, un’entrata di Chiara Ranalli è giudicata fallosa e punita con il penality, ma cosa ancora più grave, è il terzo fallo della romana costretta ad uscire e che sino a quel momento autrice di due reti ed uno degli elementi di maggior spicco della formazione di Capanna. Sotto di un gol (secondo tempo finito 1-0) e con una delle sue pedine migliori fuori la SIS Roma ha fatto quadrato dinanzi alla Eichelberger, ha resistito ed ha replicato. Le marcature che hanno cambiato l’esito del match sono arrivate nel terzo tempo (0-2 il parziale) la Galardi a segno con una rovesciata spettacolare ha riequilibrato il match e Sofia Giustini con una violentissima conclusione dalla distanza ha portato in vantaggio le romane. Nel quarto tempo la SIS ha aggredito con rabbia, dopo 28” Tabani era in gol, ultimo colpo di coda del Padova con Millo che con un gol fotocopia della Tabani dopo un minuto accorciava di nuovo le distanze. Nel finale la canadese La Roche con una conclusione a sorpresa da lontano, con palla deviata beffa Teani e chiude il match regalando il successo alla SIS Roma.

I festeggiamenti

Fra gli applausi e le congratulazioni delle ragazze della nazionale ucraina di sincro madrine della manifestazione la SIS Roma alzava al cielo la Coppa Italia. Raggiante il presidente del club Flavio Giustolisi: La Coppa Italia era uno degli obiettivi della stagione ed abbiamo meritato il successo. La nostra è una squadra ben preparata, allestita per vincere ed esprimere una pallanuoto di qualità.Oggi le ragazze hanno dimostrato di meritare la fiducia che gli abbiamo sempre accordato. Era una partita da vincere e la squadra ha dato tutto, con grinta e determinazione. Adesso dobbiamo chiudere la regular season in campionato e poi prepararci per le finali, sono sicuro che possiamo farcela ma di sicuro, ed in caso contrario, saremo in corsa fino alla fine”.

La capitana Domitilla Picozzi, ha dichiarato: "Alzare la coppa è stata una sensazione incredibile, meravigliosa. Abbiamo raggiunto un obiettivo che volevamo, stiamo facendo un grande lavoro e tutte insieme possiamo arrivare lontano. Giocare a Roma e ad Ostia, in particolare, dove oramai siamo una squadra di casa è stata la spinta in più per vincere, speriamo di poter dare al nostro pubblico altre soddisfazioni….”

Per Marco Capanna, il coach del team romano è la seconda Coppa Italia in tre anni. “La SIS Roma deve acquisire quella mentalità vincente che serve per vincere...Non basta giocare bene, bisogna imparare a vincere e questo si riesce a fare solo vincendo. Ecco, stiamo imparando a vincere, questa ritrovata compattezza e sicurezza è un tassello importante per proseguire la nostra marcia in campionato. Ora guardiamo alle fasi finali, vogliamo far bene fino alla fine della stagione”.