Domenica 15 ottobre 2023 si terrà la gara podistica “Roma Urbs Mundi” nel cui ambito rientra la seconda edizione del Trofeo “Roma conCorre per la legalità”.

La manifestazione prevede sabato 14 ottobre una gara sui 50 metri riservata ai bambini sotto i 14 anni mentre domenica la corsa di 15km competitiva, non competitiva e fitwalking, nonché una “Longevity Run” non competitiva di 10Km. Tutti i partecipanti alla competizione indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo del 1º comma dell’articolo 53 della Costituzione ("Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva") a testimonianza della sinergia delle categorie coinvolte.

L’evento è promosso dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e l’associazione GSBRun - Gruppo Sportivo Bancari Romani per una giornata all’insegna dei valori di legalità economica, solidarietà sociale e sostenibilità ambientale. A impreziosire la manifestazione ci sarà la partecipazione della banda della Guardia di Finanza e di alcune stelle del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle e dell’atletica nazionale e internazionale: prima di tutte Antonella Palmisano, medaglia d’oro olimpica di marcia e terza classificata ai recenti campionati mondiali.

La corsa mette in primo piano insieme all’aspetto meramente sportivo anche la solidarietà. Infatti durante la giornata si potrà donare a favore di Special Olympics Italia Onlus” movimento globale che promuove lo svolgimento di competizioni sportive nel mondo delle disabilità. Alla Onlus sarà donata parte di ogni quota di iscrizione alla gara. Per quanto riguarda invece la sostenibilità sarà promosso l'uso di mezzi pubblici per raggiungere il luogo della gara e adottando pratiche eco-friendly durante il suo svolgimento. Proprio in questa ottica sarà siglato tra l’assessorato all’Ambiente della Regione Lazio, guidato da Elena Palazzo, e il Comando Regionale della Guardia di Finanza un Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto “ConCORRIAMO PER LA SOSTENIBILITÀ - RADICI PER LA LEGALITA’ E L’AMBIENTE”, che prevede la piantumazione di circa 10.000 nuovi alberi presso le caserme della Guardia di Finanza del Lazio.

Il Generale della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, interpretando il forte spirito di partecipazione degli atleti coinvolti, ha sottolineato l'importanza di diffondere un messaggio sulla dimensione civica ed educativa della legalità economica attraverso lo sport, che può e deve essere un potente strumento per sensibilizzare tutti i cittadini. Sulla stella lunghezza d’onda l’Assessore Sport e Ambiente Regione Lazio Elena Palazzo: “Lo sport insegna a rispettare le regole. La corsa ci permette di vivere al meglio l’ambiente che ci circonda. Sono certa che l’intera manifestazione sarà una bellissima festa per gli amanti della corsa e un’occasione per tutti di avvicinarsi alla pratica sportiva”. “Da sempre lo sport è ambasciatore di valori sani, giustizia e legalità in primis, che diventano un esempio per chi li pratica e per chi ne è appassionato. Partecipiamo con orgoglio al Secondo Trofeo “Roma conCORRE per la legalità” sia per supportare come sempre lo sport e tutti coloro che lo sostengono, sia perché in questo caso ci aiuta ancora meglio a veicolare un messaggio importante” aggiunge l’Assessore di Roma Capitale a sport, turismo, grandi eventi e moda, Alessandro Onorato.

Il Presidente Camera di Commercio di Roma, Dott. Lorenzo Tagliavanti dichiara “La nostra Istituzione promuove con convinzione il trofeo “Roma conCORRE per la legalità”. La finalità dell’iniziativa è nobile e importante: diffondere, con lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della trasparenza e della correttezza economica. L’attenzione della Camera di Commercio di Roma verso la tutela della legalità è massima, nella consapevolezza del nesso indissolubile che lega legalità, sicurezza e sviluppo. Far crescere le nostre imprese e la nostra economia in modo regolare richiede di mantenere elevati livelli di legalità sul territorio”.