La Madonnella (padel), un torneo “da paura”: Toracchi e la Troiani vincono nel doppio misto in maschera

Grottaferrata (Rm) – Un torneo “da paura” alla Madonnella. Domenica scorsa, sui quattro campi coperti (e su quello all’aperto) del circolo di via di Villa Grazioli, c’è stato grandissimo divertimento unito a sano agonismo per il torneo di doppio misto di padel “Hallowine alla Madonnella”. La peculiarità della manifestazione, che ha visto la partecipazione di tante famiglie ed è stata accompagnata da un tempo meraviglioso, è stata quella di giocare in maschera con qualcosa a tema con la festa di Halloween, abbinando all’evento sportivo anche del buon vino dei Castelli Romani come aperitivo. Un trionfo di colori e maschere spiritose, mescolate ad una gustosa parte enogastronomica e a una sana giornata di sport passata insieme. A vincere sono stati Alessandra Troiani e Marco Toracchi che in finale hanno avuto la meglio su Silvia Giorgi e Gurpreet Singh col punteggio di 10-5. Tutti i partecipanti hanno fatto i complimenti all’organizzazione coordinata in modo eccellente dalla responsabile del settore padel del circolo criptense Bahar Nokerova che a sua volta ha voluto ringraziare tutte le persone che sono intervenute e che hanno reso questa domenica davvero speciale: “L’idea del torneo in maschera è stato un vero spettacolo – dice Marco Toracchi - La finale è stata una partita ricca di bei colpi: ringrazio la mia compagna di squadra Alessandra perché abbiamo fatto un grandissimo torneo”. “E’ stata una manifestazione molto divertente e aggregante – gli ha fatto eco Alessandra Troiani – Qui alla Madonnella c’è sempre un’aria di famiglia. Un grazie di cuore al mio compagno che non si smentisce mai per simpatia ed educazione”. “Il circolo era allestito a festa sul tema di Halloween – dicono gli altri finalisti Silvia Giorgi e Gurpreet Singh - Siamo arrivati secondi dopo un paio di incredibili rimonte al tie-break e siamo soddisfatti. Abbiamo perso in finale, ma gli avversari erano sicuramente migliori e siamo molto contenti per loro”. Ai primi classificati è andato un buono per un’escursione guidata con la ebike nel Parco dei Castelli, offerta dal main sponsor della manifestazione e cioè Fanatic Ebike di via Santovetti a Grottaferrata.