Le quattro promesse del Karate romano alle Finali Nazionali

Una bella notizia per gli appassionati del Toukon Karate Do e del Karate italiano e romano. Infatti Aurora Dominizi, Maira Emanuele, Leoni Emanuele e Sciullo Aurora sono le quattro promesse del karate italiano che ad Ostia hanno conquistato l'11esimo posto alle Finali Nazionali Junior.

I giovani atleti del Toukon Karate Do allenati da Luca Nicosanti (ex atleta delle Fiamme Oro, fondatore e direttore tecnico dell’ASD Toukon Karate-do e, per la FIJLKAM, responsabile del settore para-karate e componente della Commissione Disabili) hanno ottenuto il diritto di sfidare i migliori giovani karateka di ogni regione d'Italia grazie alle loro performance eccezionali ai regionali.

“Solo i migliori talenti hanno l'opportunità di competere a livello nazionale, e i giovani del Toukon Karate Do hanno dimostrato di essere tra i migliori” ha sottolineato Nicosanti.

Grande orgoglio per il risultato ottenuto visto che i giovani appartengono alla categoria cadetti il che significa che avranno ancora due anni per migliorare e crescere