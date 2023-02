Jacobs e Bruni: anche Roma agli europei indoor di atletica leggera

Dal 2 a al 5 marzo si terranno ad Istanbul i campionati europei indoor di atletica leggera. Nella Nazionale azzurra impegnata ci sarà anche una fetta di Roma con due atleti in corsa e che puntano a far più che bene. Parliamo di Marcell Jacobs e Roberta Bruni.

Jacobs, l'oro olimpico

Marcell Jacobs, oro nei 100 metri a Tokyo 2020 ma anche campione europeo e mondiale dei 60 indoor, sarà il capitano e stella della Nazionale agli europei in Turchia. Jacobs sarà uno dei campioni a cinque cerchi in gara ad Istanbul. L'uomo della velocità nato a El Paso e cresciuto in Italia, ha raggiunto la medaglia d'oro alle Olimpiadi da quando si è trasferito a Roma, suo campo base. Nella Capitale, a Roma Nord, Jacobs è cresciuto (godendosi l'amatriciana) ed ha scritto una pagina storica dell'atletica leggera italiana. Ad Istanbul per il velocità l'obiettivo è vincere.

Bruni, da Nazzano a Istanbul

Tante speranze riposte nel salto di Roberta Bruni ('94). Originaria di Nazzano, Bruni dopo aver fissato il record italiano outdoor di salto con l'asta 4.72 a Rovereto la scorsa estate, ha di recente siglato ad Ancona anche il record indoor. L'astista arriva ad Istanbul con tanta fiducia e voglia di far bene. L'obiettivo è essere protagonista in questi europei.