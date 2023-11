A Tor di Quinto l'appuntamento con Invictus

Domenica 3 dicembre dalle ore 09:00 alle 16:00 presso il SapienzaSport (via Fornaci di Tor di Quinto 64) si terrà l'evento "Invictus - Nessun Ostacolo è insuperabile" organizzato dal municipio XV col patrocinio di Sport e Salute e in collaborazione l'Università La Sapienza e il supporto della Croce Rossa del municipio XV e la Consulta Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità del Municipio XV.

L'iniziativa è dedicata all'inclusione e alla promozione degli sport paralimpici e ha l'obiettivo di promuovere lo sport per tutti abbattendo le distanze fra normodotati e portatori di handica attraverso valori quali rispetto reciproco e solidarietà.

Durante la giornata la comunità potrà partecipare alle lezioni speciali offerte dalle più di 10 associazioni sportive del territorio del quindicesimo municipio presenti con istruttori e allenatori. Oltre all'attività fisica al SapienzaSport saranno allestite aree informative per promuovere l'inclusione sociale e la consapevolezza sui diritti degli atleti con disabilità.

A seguire l'elenco delle attività previste nell'arco della giornata: