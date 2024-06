Il Tweener Padel Club Frascati si fa bello: nello staff c’è anche l’ex miss Italia Martina Sambucini

Frascati (Rm) – Non solo professionalità e competenza, ma anche un tocco di glamour. Lo staff del Tweener Padel Club Frascati è veramente completo e può vantare addirittura la presenza dell’ex miss Italia 2020 Martina Sambucini che lavora nella segreteria del circolo. “La mia avventura qui nasce grazie alla conoscenza degli istruttori Michele Mattioli e Lorenzo Manieri con cui avevo condiviso una precedente esperienza lavorativa. Appena è nato questo progetto, l’ho valutato e accettato con entusiasmo, trovando un ambiente positivo, allegro e familiare dove è veramente piacevole lavorare. C’è tanto da fare in segreteria, ma è stimolante e poi in passato ho già lavorato in hotel nel settore del ricevimento e c’è qualche aspetto in comune tra le due esperienze. La famiglia Giovannini (che da un paio di mesi ha preso la gestione del circolo e a breve riaprirà anche il ristorante e il bar del “vecchio” Free Time, ndr) crede tantissimo in questo progetto e ci si dedica con grande impegno”. La Sambucini, tra l’altro, è frascatana doc e sa bene cosa rappresenta questo circolo per la città tuscolana: “Il vecchio Free Time è stato un punto di riferimento sportivo per tanti giovani e meno giovani di Frascati. Io frequentavo spesso il ristorante che ora verrà rilanciato dalla famiglia Giovannini e attualmente frequento la palestra, dopo aver fatto comunque tanti anni di nuoto. Il padel? Ho iniziato a fare qualche lezione, è uno sport molto divertente e lo consiglio a tutti”. L’ex miss Italia, che a luglio compirà 23 anni, ha un po’ allentato i suoi impegni nel mondo della moda e delle sfilate: “Ho lavorato molto fino all’anno scorso, ma adesso il mio impegno è più sporadico perché ho preferito concentrarmi su questa nuova avventura lavorativa e sullo studio, visto che frequento il terzo anno di Comunicazione e Marketing all’università di Tor Vergata e successivamente vorrei prendere un master”. Intanto venerdì al Tweener Padel Club Frascati è già tempo di un nuovo torneo: c’è la seconda edizione della “Padel Night Battle”, evento che ha già riscosso un grande successo lo scorso 7 giugno. Si parte dalle ore 18 con i partecipanti del torneo misto e di quello maschile, nel corso della serata è prevista una cena con braciata e un aperitivo per tutti i partecipanti.