La storia di Habakkuk Baldonado, da Torrevecchia alla conquista della Nfl

Ci sarà un po' di Roma nei draft Nfl che si terranno oggi (notte italiana) in Usa con Habakkuk Baldonado romano candidato ad essere protagonista nel sorteggio per giocare nel massimo campionato di football americano.

Chi è Baldonado

Baldonado, romano classe 1999, 1,95 centimetri per 114 chili, nasce a Roma da papà giamaicano e madre italiana. Cresciuto a Torrevecchia, lascia il quartiere a 8 anni per spostarsi a Portuense trascorrendo gli anni fra Trastevere, Monteverde, Eur e San Paolo. Dopo aver praticato diversi sport si appassiona al football e si allena con i Marines Lazio all'epoca con sede in zona Torrino (prima di spostarsi in zona Marconi). Proprio la distanza di casa costringe HaBa a lasciare momentaneamente la palla ovale prima di riallacciare un amore che lo porterà nel 2017 a trasferirsi in Usa. In America si fa notare in Florida prima di passare ai Panther. Alla passione per il football, Baldonado unisce quella per i motori e possiede una Ducati Multistrada 1200s

Il nome e la famiglia

Baldonado oltre che per le sue qualità tecniche e fisiche ha colpito anche per il suo nome. Se il cognome viene dalle origini caraibiche del padre, scomparso in un incidente in moto quando il ragazzo aveva solo 13 anni, il nome è da ricercare nella Bibbia. Come raccontato da Habbakuk suo zio regalà al padre, Edgar, una Bibbia e il padre rimase colpito dal libro del profeta Abacuc che racconta il viaggio dal dubbio alla fede e lo scelse per suo figlio.

A sostenere il ragazzo ci sono la mamma Paola e il fratello Jonathan (2001) che da poco vive in Australia dove stra provando a diventare un professionista nelle arti marziali miste (MMA).

Il draft

Il draft nello sport americano è qualcosa di importante. Consiste nella selezione da parte dei club delle migliori giovani promesse del football provenienti dal college. Baldonado partiva dal sesto-settimo turno, ma le sue ottime prestazioni durante le combine (test atletici e di abilità) ha stupito e per questo le sue quotazioni sono in rialzo. Il suo rolo è di defensive end, ovvero colui che ha il comito di bloccare il quaterback avversario.