Guido Polsinelli è campione d'Europa Under 21 di Karate

Orgoglio laziale ai campionati europei giovanili di Tbilisi (Georgia) con il successo di Guido Polsinelli. L'alteta sorano del Gruppo Sportivo Fiamme Oro si è laureato campione d’Europa U21 di karate.

Spedizione azzurra vincente a Tbilisi con la nazionale italiana che ha raggiunto il secondo podio del medagliere con 15 medaglie, di cui 4 ori fra cui quello di Polsinelli specialista della disciplina del kata. Il giovane laziale ha battuto in successione l’austriaco Zoechling e lo sloveno Sluga, prima di avere la meglio in semifinale contro il francese Lucas Hoffman. Nell'atto conclusivo Polsinelli ha superato 42.3 a 41.1 il tedesco Aidan Randall Lueck.

Per il sorano si tratta dell'apice della sua giovane carriera in cui vanta anche una medaglia d'argento ai World Combat Games andati in scena in Arabia Saudita.