Gonzalo Quesada è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Rugby

La Nazionale Italiana di Rugby ha il suo nuovo Commissario Tecnico. Si tratta di Gonzalo Quesada che è stato presentato al Salone d’Onore del Coni.

Quesada classe ’74, argentino di Buenos Aires, ha vinto il Campionato Francese ed era nello staff nella Francia in una finale Mondiale e nello staff dei Jaguares nella finale di Super Rugby. Allenatore giovane dal grande impegno è stato scelto come tecnico per gli azzurri per far crescere tutto il movimento italiano.

Queste le sue prime parole da Commissario Tecnico dell’Italia: “Sono onorato di essere qui: è una grande sfida, ma sono convinto di essere pronto per questo incarico. Spero di conoscere velocemente lo staff e i giocatori per iniziare il Sei Nazioni. Ho visto molto dell’Italia, comprese le partite di Benetton e Zebre. Prima di parlare di gioco dobbiamo definire la nostra visione comune. Devo ascoltare, scoprire e conoscere la cultura rugbistica italiana. Andremo insieme a staff e giocatori in questa nuova avventura, magnificamente bella. Questo è il mio primo giorno in Italia. Il primo obiettivo è la Nazionale, ma con molta umiltà sarò a disposizione del rugby italiano per la crescita del movimento. Mi sento già parte della famiglia, ma prima di parlare voglio scoprire e ascoltare. Lavoreremo sicuramente a stretto contatto con le due franchigie".

Alla presentazione di Quesada erano presenti il Presidente FIR Marzio Innocenti, il vice Presidente federale e Capo delegazione della Nazionale Maschile Giorgio Morelli, il direttore Tecnico Daniele Pacini, il Team Manager della Nazionale Maschile Giovanbattista Venditti con il saluto iniziale di Giovanni Malagò, Presidente del Coni.

Il Presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, ha dichiarato: “Gonzalo Quesada è il profilo più adatto per la Nazionale Italiana Maschile. È un allenatore che, seppur giovane, ha avuto diverse esperienze negli staff tecnici ed è una persona molto curiosa e attenta ai particolari che sono fondamentali. Certo, bisogna poi vedere i risultati: i tecnici si valutano su quello e su come giocano le loro squadre. La Federazione Italiana Rugby è ambiziosa, Gonzalo Quesada ancora di più: ed è questa la motivazione più forte che ci ha spinto a sceglierlo come allenatore”.