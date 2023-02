Verso la Ryder Cup 2023: a Villa Borghese il "Golf in Piazza"

Sabato 11 febbraio 2023 Villa Borghese sarà teatro dell’evento “Golf in Piazza”, iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Golf in vista della Ryder Cup 2023.

Dalle ore 10:00 alle 17:00 in via delle Magnolie infatti saranno presenti 12 postazioni di prova, tanti contest, attività di animazione e musica per una giornata all'insegna del golf. Chi vorrà potrà mettersi alla prova col supporto degli istruttori con lo swing e non solo.

L’evento rientra nella Road To Rome, ovvero le tappe di avvicinamento alla Ryder Cup 2023 che si terrà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (per la prima volta in Italia) dal 29 settembre al 1° ottobre 2023.

Parteciperanno alla giornata dedicata al golf il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti e il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali. Interverranno anche il Sindaco Roberto Gualtieri e l'Assessore allo Sport Alessandro Onorato.