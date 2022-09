Guidonia si prepara alla 79esima edizione dell'Open d'Italia. Dai fratelli Molinari a Batistuta, tutto quello che c'è da sapere sul torneo di golf

A Guidonia Montecelio è tutto pronto per il 19esimo Open d'Italia di Golf il principale torneo golfistico italiano maschile. La competizione partirà giovedì 15 settembre e terminerà domenica 18. Ad aprire il torneo sarà la Rolex Pro-Am, la gara che unisce professionisti e non.

La Rolex Pro-Am

La Rolex Pro-Am è la classica gara d'apertura del torneo che unisce golfisti preofessionisti e amatoriali. Infatti in questa gara si formeranno delle squadre composte da un professionista e tre dilettanti. Per l'occasione ai Pro dall'italiano Edoardo Molinari, vice capitano del Team Europe nella Ryder Cup 2023 al nordirlandese Rory McIlroy, numero due al mondo al norvegese Viktor Hovland, numero dieci saranno affiancati personaggi dello sport e dello spettacolo. Fra questi si segnala la partecipazione di Gabriel Omar Batistuta, campione argentino ed ex attaccante della Roma dello scudetto 2001, Antognoni campione del mondo con l'Italia nel 1982 ma anche del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli che ha giocato in squadra col campione nordirlandese Rory McIlroy. “Faccio i complimenti a Sport e Salute per tutto quello che sta facendo per lo sport in Italia e per il sostegno che dà alla prossima Ryder Cup”, ha detto il golfista.

L'Open d'Italia

L'Open d'Italia si giocherà dal 15 al 18 settembre in 72 buche (18 per giornata). Dopo i primi due giri resteranno in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Francesco Molinari, stella del golf italiano, inzierà la sua gara alle 8:30 di giovedì 15 settembre e giocherà i suoi primi due round contro l nordirlandese Rory McIlroy e con il danese Nicolai Hojgaard, campione in carica. Edoardo Molinari (fratello maggiore di Francesco) sfiderà il norvegese Viktor Hovland e l’inglese Matt Fitzpatric alle 13:30 dalla buca uno.

Il montepremi del torneo è di 3.000.000 di euro, con prima moneta di 510.000 euro. Il torneo sarà trasmesso anche su Sky (in diretta) e su Rai Sport (differita). Durante il torneo sarà possibile pure ammirare Il trofeo della Ryder Cup, l'iconico trofeo golfistico conteso fra una selezione di golfisti americani ed europei. Un piccolo assaggio per il 2023.

L'Open d'Italia nel Lazio

Quello del Guidonia sarà l'ottavo appuntamento dell'Open d'Italia nel Lazio, il terzo proprio al Marco Simone Golf & Country Club, campo green ed ecosostenibile, dopo le edizioni del 1994 e del 2021. Il campo del Marco Simone è diventato un punto di riferimento del Golf internazionale e infatti nel 2023 ospiterà la Ryder Cup il grande torneo golfistico internazionale che vede sfidarsi una selezione di golfisti americani ed europei.

In precedenza l'Open d'Italia si è giocato nel Lazio anche all'Acquasanta sull'Appia Nuova nel 1950, 1973 e 1980 e due volte all'Olgiata nel 2002 e nel 2019.

La Regione per i bambini

La Regione Lazio per le giornate dell'Open d'Italia ha organizzato con il supporto di educatori qualificati del CONI Lazio e di tecnici federali diverse attività per i bambini che potranno svolgere diversi sport fra cui scherma, vela (simulatore con barca), tennis, pugilato, tiro a segno, tiro con l’arco.