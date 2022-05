Golden Gala 2022: Jacobs correrà all'Olimpico. Tutte le informazioni sul grande evento di atletica a Roma

Giovedì 9 giugno lo Stadio Olimpico ospiterà il Golden Gala Pietro Mennea. Un'edizione (la 42esima) molto attesa, una mini-olimpiade, a cui parteciperanno sette campioni olimpici azzurri, fra cui Marcell Jacobs e un totale di 15 campioni olimpici di Tokyo, 32 medagliati a cinque cerchi della scorsa estate e 66 finalisti.

Marcell Jaocobs

Marcel Jacobs l'uomo più veloce del mondo, medaglia d'oro a Tokyo 2020 parteciperà alla quinta tappa della Wanda Diamond League dell'Olimpico. L'atleta delle Fiamme Oro si è mostrato entusiasta nel correre nella pista dello Stadio Olimpico, visto il suo forte legame con Roma città in cui ha vissuto e si è allenato per prepararsi alle Olimpiadi.. Queste le sue parole: "Roma mi ha dato tantissimo, mi sono anche tatuato il Colosseo sul braccio: quando alla fine del 2018, con Paolo Camossi, abbiamo deciso di trasferirci a Roma, sapevamo sarebbe stato il posto ideale per fare uno step successivo. Il Golden Gala sarà l’appuntamento più importante dell’anno dopo il Mondiale di Eugene".

Jacobs al Golden Gala correrà le sue specialità i 100 m e la 4x100. Inoltre nel tunnel dello Stadio Olimpico oltre alle maglie dei campioni dello sport c’è anche la maglia azzurra delle Olimpiadi di Tokyo dello sprinter griffata dal campionissimo: “Allo sport”, la dedica speciale.

Gli altri atleti

Tantissimi nomi noti nel mondo dell'atletica parteciperanno al Golden Gala dell'Olimpico. Oltre a Jacobs e l'argento di Tokyo Kerley ci saranno nei 200 femminili Asher-Smith vs Miller-Uibo, e con loro Allyson Felix, la donna più medagliata dell’atletica che ha scelto di venire a Roma nella sua ultima stagione sportiva. Presenti anche Tamberi e Barshim protagonisti della medaglia d’oro condivisa a Tokyo. Barega e Kiplimo nei 5000, le siepi con due medaglie di Tokyo (Girma e Kigen), la Muir nei 1500 con Gaia Sabbatini campionessa europea U23 dI categoria. Ostacoli con Camacho-Quinn e Bol, asta con Nageotte, lungo con Mihambo e Vuleta oltre alla nostra Iapichino. Disco con 6 finalisti su 8 dei Giochi. La marcia è un inserimento eccezionale che abbiamo voluto proporre per tributare l’omaggio a Massimo Stano, che sarà in gara, e Antonella Palmisano (out per infortunio) che farà da madrina e da co-starter. Tra le gare-extra anche un 200 con tre dei quattro azzurri della magnifica staffetta dei Giochi: Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta.

I biglietti

I biglietti per assistere al Golden Gala allo Stadio Olimpico saranno disponibili su Ticketone. Questi i prezzi (ai quali vanno aggiunti 2 euro di diritti di prevendita), con le rispettive riduzioni per gli under 16. Monte Mario Arrivi: 40 euro (ridotto 25 euro); Distinti Arrivi: 25 euro (ridotto 20 euro); Monte Mario Partenze: 20 euro (ridotto 15 euro); Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto 10 euro); Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto 7 euro).

Diverse agevolazioni pure per quanto riguarda tesserati FIDAL e Runcard, disabili, scuole di atletica del Comitato Regionale FIDAL Lazio e abbonati Metrebus.

Dove vedere il Golden Gala

Il Golden Gala Pietro Mennea sarà visibile in chiaro sul palinsesto RAI con i seguenti orari: Rai Sport, 19:30-20; Rai Tre, 20-22; Rai Sport, 22-22:30. Le immagini, prodotte dalla RAI (con la regia di Pierluigi Bonelli), saranno diffuse dalla IMG in oltre 150 territori nel mondo, per una copertura letteralmente globale.