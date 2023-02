Tappa dall'Eur al Colosseo, il Giro d'Italia 2023 termina a Roma

Nella giornata di oggi mercoledì 15 febbraio, al Campidoglio è stato presentato l’arrivo del Giro d’Italia 2023, che terminerà proprio con l’ultima tappa nella Capitale. Per la quinta volta nella storia (1911, 1950, 2009 e 2018) la corsa della Maglia Rosa terminerà a Roma e i ciclisti dovranno affrontare un percorso di 17,6 chilometri da percorrere per 5 volte, tecnicamente non difficile, ma immerso fra le bellezze della Città Eterna.

L’appuntamento è fissato per il 28 maggio con partenza alle ore 15:20 dall’Eur dal Colosseo Quadrato per poi spostarsi fino alla Fontana dello Zodiaco ad Ostia fino a ritornare in città. I ciclisti toccheranno Corso Vittorio, il Lungotevere, Passeggiata di Ripetta, Villa Borghese, i Fori Imperiali, Castel Sant'Angelo ed effettueranno un passaggio anche in via Conciliazione davanti alla Basilica di San Pietro. Arrivo con vista Colosseo fra i Fori Imperiali e l’Altare della Patria, previsto intorno alle 18:45 e successiva premiazione dei vincitori.

Alla presentazione dell’evento al Campidoglio c’erano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'assessore capitolino a Sport e Grandi eventi, Alessandro Onorato, e al presidente di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo.

Per il Primo Cittadino l’arrivo della corsa della Maglia Rosa a Roma è un momento memorabile figlio del lavoro svolto dall’Amministrazione: “Il Giro d’Italia è un pezzo importante della storia della città e del Paese. La tappa conclusiva a Roma per noi è una cosa giusta, importante e necessaria e non vogliamo che ci sia solo quest'anno ma anche per i prossimi, perché crediamo che questo dia molto al Giro e anche a Roma e all'Italia”. Obiettivo di Gualtieri è quello di rendere Roma città protagonista del Giro e rendere il Giro un elemento qualificante di Roma, con un tragitto che raccoglie il meglio che la Capitale può offrire in termini di bellezza di e luoghi simbolici”.

Per l’assessore Onorato questa è la conferma di Roma come Capitale dei grandi eventi. Roma infatti sarà teatro dello sport nel 2023 con la Ryder Cup, il raddoppio degli Internazionali di tennis, la Formula E, il Torneo internazionale di padel e con due tappe dei Mondiali di skate. "Tutto questo genera un'immagine di Roma nel mondo, genera economia, posti di lavoro, occupazione e turismo, che sono gli ingredienti sui quali la città è già ripartita" – dichiara l’assessore – “Non è un caso che nel 2022 solo Roma, insieme a Parigi, ha un segno positivo sul numero di turisti e sul fatturato medio degli alberghi rispetto al 2019".