Europei di Roma: il romano Minisini vince l'oro nel nuoto artistico

Giorgio Minisini ha vinto la medaglia d'oro nel nuoto artistico. Quella dell'atleta romano è la sesta medaglia dell'Italia agli Europei 2022 che si stanno svolgendo a Roma.

Minisini d'oro

Minisini ha vinto un oro storico. Per la prima volta infatti nel nuoto artistico, ex nuoto sincronizzato, gli uomini hanno gareggiato singolarmente in un campionato europeo (in generale in un evento internazionale). Minisini ha trionfato nel tecnico col punteggio di 85.7033 sbaragliando gli avversari Diaz Del Rio (spagnolo secondo) e il serbo Martinovic (terzo). Il romano ha svolto l'esercizio tecnico sulla base della melodia molto "A Plastic Sea", ispirata dalle parole di David Attenborough.

Chi è Minisini

Giorgio Minisini di Ladispoli classe '96 in carriera ha già vinto tre medaglie d'oro mondiali (nel duo misto). Il trionfo di oggi nella vasca del Pietrangeli è la sua prima vittoria in un Europeo, dove al massimo aveva raggiunto la medaglia d'argento. Figlio dell'ex nuotatrice artistica Susanna De Angelis del giudice intenazionale di nuoto sincronizzato Roberto, Minisini ha iniziato a praticare il nuoto sincronizzato dall'età di 6 anni Dal 2015 è tesserato presso l'Unicusano Aurelia Nuoto e dal 2016 fa parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle.

I complimenti

Immancabili i complimenti da parte del Coni che su twitter dice: "NELLA STORIA DEL NUOTO ARTISTICO Giorgio Minisini conquista la medaglia d'ORO nella prima finale europea a livello assoluto del singolo maschile! Il suo esercizio tecnico sulle note di "A Plastic Sea" vale il gradino più alto del podio di Roma2022!".