A Roma arrivano i WEmbrace Games, gli ex Giochi Senza Barriere

Dopo due anni di stop causa pandemia, lunedì 13 giugno alle ore 20 allo Stadio dei Marmi di Roma tornano gli ex Giochi Senza Barriera, odierni WEmbrace Games, che compiono 10 anni. Protagonisti di serata saranno Bebe Vio e l’Associazione art4sport ONLUS fondata dai suoi genitori nel 2009.

La serata

La serata di beneficenza fra sport e giochi avrà come tema per questo 2022 la musica intesa come simbolo di unione, condivisione e voglia di divertirsi. Le 8 squadre (7 rappresentative di città italiane e 1 d'Europa) in campo, formate da donne, bambini, uomini con e senza disabilità si cimenteranno in diversi giochi all'insegna dell'integrazione e dell'abbattimento delle barriere fisiche e psicologiche, affrontando tre emozionanti quanto sceniche sfide legate al mondo musicale, per cercare di aggiudicarsi il titolo di nuovi vincitori dei WEmbrace Games.

Tanti gli ospiti della serata sia del mondo dello sport che dello spettacolo che si sfideranno in gare sportive a colpi di note. Fra questi citiamo Martin Castrogiovanni, Simona Quadarella, Gianmarco Tamberi, Rudy Zerbi, Brina, Vanessa Ferrari e Jovanotti che per l’occasione ha realizzato un medley speciale che accompagnerà la serata. Aprirà la serata Vittoria Spedaliere che ha calcato il palcoscenico della 64esima edizione dello Zecchino d'oro con la canzone “Potevo nascere gattino”, il cui video parla proprio di disabilità.

Conduranno la serata il Trio Medusa e Danilo da Fiumicino.

L'obiettivo

L'obiettivo della serata benefica è quello di promuovere lo spirito di integrazione tra individui con e senza disabilità all’interno della società, oltre che di promozione dello sport paralimpico. Ecco così che lo sport, con i suoi valori e la sua funzione sociale, diventa il miglior compagno nel percorso per sensibilizzare verso il tema della diversità intesa come valore aggiunto. Da qui anche il nome dell'evento WEmbrace (Noi Abbracciamo) il movimento lanciato dall’Associazione art4sport che mira ad unificare le diversità di tutti. Motto dell'evento Li mejo giochi de sempre stanno arrivando!".

Lo spazio per l'arte

Una delle novità dell'edizione 2022 sarà l’istituzione di un angolo dedicato all’arte e, in particolare, al live painting. L'artista Giampaolo Tomassetti on un dipinto rappresenterà lo spirito WEmbrace durante la serata. Un quadro che sarà formato da più elementi che si uniranno in un vero e proprio inno celebrativo della diversità. L'opera sarà poi messo all’asta per raccogliere fondi per le attività sociali di art4sport a cui sarà devoluto tutto il ricavato della serata.

I commenti

Protagonista di serata la campionessa paralimpica Beve Vio: "Non vedo l’ora si accenda la sfida contro i giocatori delle altre squadre. Sarà una serata per sensibilizzare al tema della diversità, che è un pregio e mai un difetto".

Per Teresa A. Grandis, Presidente dell’Associazione art4sport. l'edizione 2022 è un grande traguardo visto che l'associazione spegne le dieci candeline.

Come partecipare

Per assistere come pubblico alla manifestazione ci si può registrare al seguente link: https://www.art4sportworld.org/wembrace-games/.