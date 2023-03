La gara di corsa e ciclismo "Roma Duathlon Cross" arriva a Villa Borghese

Domenica 12 marzo 2023 dalle ore 10:00 Villa Borghese sarà teatro della “Roma Duathlon Cross” la gara di corsa e ciclismo all'insegna dello sport e del benessere.

Per l’occasione, le strade di Piazza di Siena si riempiranno con oltre 400 atleti (provenienti da tutta Italia) per una giornata di sport e divertimento per sportivi e famiglie. L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere sport e benessere e quindi contrastare malattie quali il diabete ma allo stesso tempo portare avanti la battaglia sulla sicurezza stradale.

I partecipanti seguiranno un percorso che non ostacolerà le persone che vorranno trascorrere una domenica di relax a Villa Borghese dal momento che sarà organizzato un servizio di sicurezza in tutte le stradine di accesso alla manifestazione.

Organizzatore dell’evento Massimiliano Zanetti che sottolinea la bellezza e l’importanza della location della gara: “Crediamo molto in questo evento e la location è sinonimo di sport e benessere, è accogliente, e siamo fortunati a godere di questi spazi verdi incantevoli. Le adesioni sono andate oltre le attese, il che ci rende particolarmente entusiasti"

L’evento è promosso dall'Associazione Sportiva Guida Sicura grazie alla collaborazione dell'assessore allo sport e ai grandi eventi di Roma Alessandro Onorato.