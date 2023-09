Gabino è la nuova mascotte della Gabii Rugby

La Gabii Rugby, società sportiva del presidente Lucio Formicola, che si allena al Centro Le Palme di via Casilina ha annunciato la nuova mascotte: Gabino.

La scelta di utilizzare Gabino sulle maglie da gioco dei ragazzi delle categorie Prime Mete, U6, U8, U10 e U12 per la stagione 2023/2024 rientra nel progetto di valorizzazione del territorio del municipio VI. Gabino rappresenta il bisogno di parlare alle nuove generazioni anche attraverso la cultura e la storia del territorio e da qui nasce la scelta dell’Amministrazione delle Torri di rispondere positivamente alla proposta avanzata in merito all’utilizzo della propria mascotte ravvisata la rilevanza culturale, sociale e sportiva della richiesta.

Un lavoro di collaborazione dunque fra sport e amministrazione, tra storia e giovani che rappresenta un ponte di coesione territoriale pieno dei nostri valori di appartenenza al Municipio più vivo di Roma” dichiara Assessore alle Politiche Sociali del Municipio VI, Romano Amato.

Queste le parole del presidente Formicola: “Ringrazio dal profondo del cuore il presidente Franco perché, ancora una volta, ha dimostrato enorme disponibilità e sensibilità. Siamo felici di poter condividere con le Istituzioni del territorio questo percorso che ha a cuore il futuro dei giovani. Quando abbiamo fondato la società Gabii Rugby era nelle nostre intenzioni non solo fare sport attraverso l’insegnamento del rugby ma anche educazione e formazione delle nuove generazioni, passando per la valorizzazione della cultura e della storia del quadrante EST di Roma che ci ospita. Da qui la scelta del nostro nome che richiama la famosa area archeologica di via Prenestina. La richiesta al municipio VI di poter utilizzare il logo Gabino e renderlo parte integrante delle nostre maglie da gioco è stata una cosa naturale per sentirci, anche in campo, parte di una realtà inclusiva che mette insieme i valori dello sport e il senso di appartenenza ad un territorio meraviglioso che ha bisogno di essere valorizzato”.

Formicola infine annuncia gli obiettivi stagionali: “Abbiamo un progetto ambizioso, fatto non solo di sport ma anche di socialità, eventi per il territorio e per le famiglie, percorsi di educazione ed inclusione. Per questo invitiamo tutti i bambini e i ragazzi, dai 5 ai 12 anni, a venire al campo insieme ai loro genitori, per scoprire insieme a noi la bellezza del rugby e il valore immenso del far parte di una squadra che accoglie e valorizza ognuno nella sua unicità. Per i nuovi iscritti abbiamo riservato un mese di prova gratuita, certi che dopo aver conosciuto questo sport non si potrà più farne a meno”.