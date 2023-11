Frascati Scherma, un week-end molto propizio a Caorle

Frascati (Rm) – Un week-end davvero propizio per il Frascati Scherma i cui atleti hanno partecipato in massa alla prima prova Open che si è tenuta a Caorle, cittadina veneta della provincia di Venezia. Ben sette i podi ottenuti dai portacolori del club tuscolano con un clamoroso tris nella sciabola femminile dove Irene Vecchi è salita sul gradino più alto del podio, Chiara Mormile si è piazzata seconda e Manuela Spica ha ottenuto un bel terzo posto. Nella stessa prova vanno ricordati anche il 18esimo posto di Flaminia Prearo, il 19esimo di Vally Giovannelli, il 26esimo di Lucia Lucarini, il 27esimo di Valeria Fondi, il 38esimo di Francesca Burli, il 57esimo di Diletta Andaloro, il 65esimo di Francesca Porzio e il 69esimo di Eleonora Colella. Nella stessa arma, ma al maschile, va sottolineato il notevole secondo posto di Riccardo Nuccio, poi c’è l’ottavo di Lorenzo Ottaviani, il 14esimo di Leonardo Tocci, il 19esimo di Leonardo Reale, il 25esimo di Edoardo Reale, il 49esimo di Valerio Reale, il 58esimo di Andrea Roussier, il 62esimo di Gabriele Cecchinelli, il 70esimo di Alessandro Perugini e l’84esimo di Riccardo Aquili. Tanti buoni piazzamenti anche nel fioretto: tra gli uomini il migliore è stato Damiano Rosatelli che è arrivato a un passo dal trionfo e ha chiuso secondo. Alle sue spalle, al terzo posto, si è piazzato Carlos Llavador, poi Guillaume Bianchi ha concluso quinto, mentre più indietro hanno terminato Giuseppe Franzoni (12esimo), Gianmarco Gridelli (20esimo), Guilherme Toldo Amaral (21esimo), Manfredi Di Russo (26esimo), Emanuele Iaquinta (28esimo), Federico Pistorio (31esimo), Joel Ciani (38esimo), Alexander Milano (79esimo), Tommaso Scassini (82esimo), Emanuele Berardi (88esimo) e Adriano Genovese (107). Anche tra le fiorettiste c’è un’atleta del Frascati Scherma sul podio: si tratta di Camilla Mancini che si è piazzata terza, anticipando Arianna Errigo (quinta). Più indietro Elena Tangherlini (15esima), Guia Di Russo (23esima), Claudia Memoli (24esima), Ludovica Genovese (30esima), Francesca Palumbo (33esima), Nicole Capodicasa (41esima), Margherita Lorenzi (47esima), Mariavittoria Berretta (50esima), Serena Puglia (53esima), Sofia Mancini (67esima), Beatrice Orabona (82esima), Arianna Sola (94esima), Gloria Pasqualino (97esima) e Mariarosa Salvatore (100esima). Infine nella spada maschile Valerio Grasselli ha ottenuto il 78esimo posto, più indietro Andrea Meuti (177), Riccardo De Maria (242) e Davide Stella (259), mentre in quella femminile Giorgia Amati ha chiuso al 165esimo posto.