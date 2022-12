Frascati Scherma: Volpi trionfa in Coppa del Mondo

Frascati (Rm) – Un fine settimana di podi internazionali per i “big” del Frascati Scherma. A Belgrado (in Serbia) si è tenuta una prova di Coppa del Mondo Assoluta di fioretto femminile e il club tuscolano ha potuto festeggiare il doppio trionfo di Alice Volpi: la senese ha vinto la prova individuale e quella a squadra, ma splendido è stato anche il terzo posto individuale di Francesca Palumbo che ha fatto parte anche della squadra azzurra che ha centrato il successo. Nella stessa prova vanno segnalati il 16esimo posto di Elena Tangherlini e poi le partecipazioni meno brillanti di Ana Beatriz Bulcao (92esima), Camilla Mancini (98) e Maria Marino (102). L’altro podio è arrivato da Orleans (in Francia) dove si è tenuto il Grand Prix Fie Assoluto di sciabola: Chiara Mormile ha ottenuto un ottimo terzo posto, mentre nella stessa prova femminile Benedetta Baldini ha chiuso 81esima, Lucia Lucarini 113esima e Sofia Ciaraglia 123esima. Nella prova maschile buon 14esimo posto di Riccardo Nuccio, mentre Michele Gallo ha chiuso 77esimo. A Tokyo (in Giappone) c’è stata una prova di Coppa del Mondo Assoluta di fioretto maschile con Daniele Garozzo che si è piazzato al quinto posto. A seguire Carlos Llavador (13esimo), Michael Siess (21esimo), Guillaume Bianchi (23), Guilherme Toldo (46), Damiano Rosatelli (48), Cedrik Serri (121) e Ignacio Breteau (144). Nella prova squadre gli azzurri (con Garozzo e Bianchi nel quartetto) sono saliti sul terzo gradino del podio. Tra gli appuntamenti internazionali va ricordata anche la prova del circuito europeo Cadetti di fioretto che si è tenuta a Cabries (in Francia) dove il risultato migliore l’ha ottenuto Mariavittoria Berretta, settima individuale e prima a squadre. Tra i ragazzi Manfredi Di Russo ha terminato 14esimo (e secondo a squadre) con Emanuele Iaquinta 68esimo. Infine, rientrando in Italia, a Verona si è tenuta la prima prova nazionale Gpg di fioretto con tanti podi per il Frascati Scherma: tra i Maschietti trionfo di Davide Iaquinta, poi a seguire Niccolò Matola (13esimo), Valerio Orazi (33), Adriano Amadio (35), Alessandro Razzauti (38), Marco Simeoni (43), Giorgia Piras (59) e Thomas Gavazzi (100). Tra le Bambine Sveva Pasqualino 11esima e Giulia Furchì 57esima, tra i Giovanissimi Tommaso Monterosso 31esimo, Lorenzo Camplone 38esimo e Daniele Grelli 93esimo, mentre tra le Giovanissime Ludovica Furchì ha terminato nona con Beatrice Zani 14esima, Zoe Capitanelli 43esima, Giulia Lucciola 53esima, Angelica Carcione 77esima e Flavia Martinelli 78esima. Tra i Ragazzi Leonardo Papi quinto, Riccardo Mancini nono, Gabriele Dal Poz 57esimo, Andrea Pasculli 66esimo, Giovanni Tola 83esimo e Riccardo Cerotti 95esimo. Tra le Ragazze Maya Toti 14esima, Valeria Gneo 19esima e Agnese Rutigliano 47esima. Infine tra gli Allievi Davide Alteri quinto, Simone Minetti 13esimo, Damiano Pozzi 56esimo e Gianmarco Cecchi 89esimo, mentre tra le Allieve è arrivato il trionfo di Sofia Mancini con il quinto posto di Gloria Pasqualino, il 16esimo di Mariarosa Salvatore e il 45esimo di Asia Masi.