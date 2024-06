Frascati Scherma, è tempo di campionati europei

Frascati (Rm) – Il Frascati Scherma è pronto a tuffarsi in una nuova avventura internazionale. Da domani (e fino a domenica prossima) sulle pedane svizzere di Basilea andranno in scena i campionati europei e ovviamente il club tuscolano (che vedrà ben dieci atleti tra italiani e stranieri impegnati alle prossime Olimpiadi di Parigi) sarà rappresentato in maniera corposa. Nel fioretto femminile Alice Volpi e Arianna Errigo saranno protagoniste sia della prova individuale che di quella a squadra, in cui si aggiungerà anche Francesca Palumbo. Nel fioretto maschile sarà Guillaume Bianchi a tenere in alto i colori del Frascati Scherma, mentre nella sciabola femminile ci saranno Chiara Mormile e Irene Vecchi. Anche in questa manifestazione continentale, però, non mancherà la “rappresentanza straniera” con gli spagnoli Carlos Llavador e Maria Marino e col portoghese Luis Macedo, tutti impegnati nel fioretto. Il programma si apre domani con la prova individuale di fioretto maschile, poi mercoledì scenderanno in pedana le ragazze nella stessa arma. Giovedì toccherà alle sciabolatrici e poi da venerdì via alle prove a squadre col fioretto maschile. Il giorno dopo prova “collettiva” per le sciabolatrici e infine domenica la chiusura con le fiorettiste. Intanto, dopo le grandi soddisfazioni nei campionati nazionali italiani, il Frascati Scherma ha applaudito i suoi atleti impegnati nelle medesime competizioni in Spagna e in Brasile. In terra iberica grande prestazione di Carlos Llavador che ancora una volta ha dimostrato la sua superiorità e si è preso il titolo nazionale, mentre Maria Marino ha concluso al secondo posto. In Brasile doppio successo per Ana Beatriz Bulcao e per Guilherme Toldo. E a proposito di impegni internazionali, i due brasiliani (assieme all’argentino Augusto Servello e al messicano Maximo Azuela che si allenano sempre a Frascati) parteciperanno ai Giochi Panamerican, altra importante manifestazione che coinvolge l’intero continente americano. Nei giorni scorsi, infine, alcuni tecnici del Frascati Scherma hanno affrontato e superato brillantemente l’esame da istruttore nazionale (Damiano Rosatelli, Tommaso Fabrizi, Valentina De Costanzo, Michela Pallotta e Valerio Grasselli) e da maestro (Alessandro Fioramanti). La formazione e la crescita all’interno del club tuscolano non si ferma mai…