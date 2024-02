Frascati Scherma, la squadra di spada è promossa in C1

Frascati (Rm) – Week-end di gare a Napoli con tanti atleti del Frascati Scherma impegnati. Molto brave le tre ragazze della spada Carlotta Pasqua, Giorgia Amati e Martina Conti che sono andate a prendersi il secondo posto a squadre nel campionato italiano di serie C2 e grazie a questo risultato sono state promosse in C1. Tanti tesserati del club tuscolano hanno affrontato la seconda prova di qualificazione zonale Assoluta, centrando risultati notevoli. Nella sciabola femminile è arrivata una delle due vittorie frascatane: Sofia Ciaraglia ha sfoderato un’ottima prova e ha vinto, piegando in finale la compagna di società Amelia Giovannelli. Presenti a Napoli anche Lucia Lucarini (settima), Diletta Andaloro (12esima), Valeria Fondi (15esima), Francesca Burli (17esima), Martina Calderini (22esima), Eleonora Colella (27esima), Francesca Porzio (39esima), Beatrice Perugini (50esima) e Ludovica Rossetti (52esima). Fino al 39esimo posto della Porzio, tutte si sono qualificate alla seconda prova Open. L’altro successo è arrivato nel fioretto maschile con Federico Pistorio, autore di un’ottima prova. Più indietro gli altri: Joel Ciani (nono), Ian Marino (14esimo), Emanuele Berardi (17esimo), Fabio Di Russo (20esimo), Tommaso Archilei (24), Tommaso Scassini (31), Adriano Genovese (43), Alexander Milano (45), Mauro Addato (56), Joan Sinopoli (58), Valerio Mancini (59), Davide Alteri (60), Damiano Pozzi (65), Ludovico Genovese (71), Alessandro Casavecchia (91), Lorenzo Fabrizi (97), Gianmarco Cecchi (110) e Simone Minetti (111). In questo caso tutti gli atleti piazzati entro il 31esimo posto di Scassini si sono qualificati alla seconda prova Open. Nel fioretto femminile secondo posto per Margherita Lorenzi, quinto per Serena Puglia e poi via via tutte le altre: Claudia Memoli (nona), Gloria Pasqualino (13esima), Ludovica Genovese (14esima), Nicole Capodicasa (17esima), Arianna Sola (20esima), Sofia Mancini (21esima), Beatrice Orabona (27), Elena Di Stasi (32), Martina Conti (38), Rachele Angelino (51) e Mariarosa Salvatore (52). Qui tutte le atlete fino al 27esimo posto della Orabona hanno guadagnato il pass per la seconda prova Open. Anche nella sciabola maschile è arrivato un podio: è quello di Matteo Ottaviani, ottimo terzo. Poi bene anche Alessandro Perugini (quinto) e Gabriele Cecchinelli (16esimo e ultimo dei qualificati tuscolani per la seconda prova Open). Più indietro Ludovico Cicconi (59esimo), Tristan Marcelli (65), Riccardo Aquili (73), Matteo Miucci (92), Davide Pasquini (111) ed Emanuele Viscovo (119).