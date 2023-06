Frascati scherma, la squadra di fioretto con Berretta, Genovese, Memoli e Puglia promossa in serie A

Frascati (Rm) – Il Frascati Scherma vola in serie A con la squadra di fioretto femminile. Il club tuscolano ha festeggiato la promozione del suo quartetto rosa nella kermesse del campionato italiano a squadre di serie A2 tenutasi a Piacenza nello scorso fine settimana. A trionfare nella prova sono state Serena Puglia, Mariavittoria Berretta, Ludovica Genovese e Claudia Memoli che dopo uno splendido percorso hanno dominato pure la finale con Venezia, battuta con un netto 45-21. Meno liete le note provenienti dalla spada con la squadra maschile composta da Alessandro Fioramanti, Riccardo De Maria e Davide Stella che non è riuscita ad evitare la retrocessione in B2. Volando all’estero e precisamente a Tblisi (in Georgia), non sono arrivati grandi squilli a livello individuale nella tappa di Coppa del Mondo Assoluta dove Alice Volpi si è piazzata nona, Camilla Mancini 29esima, Francesca Palumbo 34esima, Ana Beatriz Bulcao 66esima e Maria Marino 141esima. Bene, però, la Volpi e la Palumbo nella prova a squadre col “Dream Team” azzurro che ha strappato un bel secondo posto. Rientrando in Italia, a Fondi è andato in scena il campionato interregionale Under 14 a squadre e anche in questo caso non sono mancate le soddisfazioni. Nella sciabola, vittoria per il team Maschietti/Giovanissimi formato da Enrico Canevari, Lorenzo Cecchinelli e Lorenzo Molinari, quarto posto per il gruppo composto da Luca Carmignani, Riccardo Laurelli e Mikail Sardar. Tra le Bambine/Giovanissime altro trionfo per il gruppo composto da Giulia Aquili, Sofia Micangeli, Giada Sapochetti e Dea Scognamiglio, settime invece Greta Caico, Benedetta Frare, Ginevra Izzo e Sophia Parabita. Tra i Ragazzi/Allievi secondo posto per il team formato da Mattia Bottega, Alessandro Fanelli e Filippo Landi, quarto quello composto da Riccardo Aquili, Tristan Marcelli, Davide Pasquini e Lorenzo Tomassetti, sesti Riccardo Caico, Francesco Cipollone ed Emanuele Viscovo. Infine secondo posto tra le Ragazze/Allieve per la squadra composta da Matilde Reale, Ludovica Rossetti e Maria Teresa Siciliano. Nella spada il miglior risultato è il terzo posto ottenuto dalla squadra Bambine/Giovanissime formata da Ludovica Corina, Giulia Marsigli e Angelica Bedi. Ottavo posto per il team Maschietti/Giovanissimi formato da Emanuele Cuculi, Flavio Pappadia e Marzio De Riso, undicesimo per quello dei Ragazzi/Allievi composto da Stiven Bernardini, Flavio Parisi e Flavio Pizzuti. Tanti ottimi risultati dal fioretto: tra i Maschietti/Giovanissimi è arrivato un primo posto per la squadra composta da Lorenzo Camplone, Davide Iaquinta e Tommaso Monterosso, il terzo per il team formato da Lorenzo Altobelli, Adriano Amadio, Niccolò Matola e Alessandro Razzuti, il quarto per il gruppo comprendente Thomas Gavazzi, Daniele Grelli, Christian Latini e Gabriele La Terza, il settimo per la squadra formata da Leonardo Bocciarelli, Valerio Orazi, Giorgio Piras e Marco Simeoni. Tra le Bambine/Giovanissime secondo posto per Zoe Capitanelli, Ludovica Furchì, Giulia Lucciola e Beatrice Zani, mentre si sono piazzate terze Sofia Frasca, Giulia Furchì, Flavia Martinelli e Sveva Pasqualino. Tra i Ragazzi/Allievi trionfo per il gruppo composto da Davide Alteri, Riccardo Mancini, Leonardo Papi e Damiano Pozzi, quinti Riccardo Cerotti, Gabriele Dal Poz, Andrea Pasculli e Giovanni Tola. Infine tra le Ragazze/Allieve hanno vinto la prova Sofia Mancini, Gloria Pasqualino e Mariarosa Salvatore anticipando l’altra squadra frascatana formata da Valeria Gneo, Agnese Rutigliano e Maya Toti.