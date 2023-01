Frascati Scherma: show in Coppa del Mondo

Frascati (Rm) – Un week-end entusiasmante di Coppa del Mondo per il Frascati Scherma. Gli atleti del club tuscolano sono stati protagonisti assoluti nella tappa di fioretto che si è svolta a Parigi dove Alice Volpi ha sbaragliato la concorrenza andando a conquistare l’ennesimo sigillo internazionale della sua carriera. Bravissima anche Francesca Palumbo, capace di salire sul podio e di concludere con uno splendido terzo posto. Più indietro Maria Marino (26esima), Camilla Mancini (53esima), Ana Beatriz Di Rienzo Bulcao (58esima) ed Elena Tangherlini (171esima). Notizie entusiasmanti anche dalla prova a squadre dove il “Dream Team” italiano, anche grazie al fondamentale apporto delle stesse Volpi e Palumbo, ha ottenuto una bella vittoria. Grandi risultati anche nella prova maschile dove Guillaume Bianchi è arrivato a un passo dal trionfo, conquistando un ottimo secondo posto. Alle sue spalle, ottimo terzo lo spagnolo Carlos Llavador, ormai di casa a Frascati, mentre si è piazzato nono Daniele Garozzo, che assieme al compagno di società Bianchi si è poi tolto la soddisfazione della vittoria nella prova a squadre. Tornando all’individuale, da segnalare anche il 32esimo posto di Guilherme Toldo, il 47esimo di Damiano Rosatelli, l’89esimo di Cedrik Serri, il 121esimo di Tommaso Archilei, il 135esimo di Michal Siess, il 179esimo di Sebastiano Groeteke e il 189esimo di Ignacio Breteau. Meno picchi nella prova di Coppa del Mondo di sciabola che si è tenuta a Tunisi: il miglior risultato, infatti, è stato l’undicesimo posto di Michele Gallo con Riccardo Nuccio che ha chiuso 28esimo nella stessa gara. Al femminile, vanno segnalati il 36esimo posto di Chiara Mormile e il 73esimo di Luisa Herrera. A chiudere le prove internazionali ci ha pensato Gianmarco Paolucci, di scena a Washington nella tappa di Coppa del Mondo paralimpica: per l’atleta del Frascati Scherma sono arrivato il sesto posto nella sciabola e il 13esimo nella spada (in entrambi i casi nella categoria B). Rientrando in Italia, ad Ariccia si è tenuta una prova di qualificazione regionale Cadetti e Giovani di spada e anche in questo caso non sono mancate le soddisfazioni per il club tuscolano. Il miglior risultato lo ha ottenuto Giorgia Amati che si è piazzata seconda tra i Giovani, mentre nella stessa categoria al maschile sono arrivati il 14esimo posto di Davide Stella, il 46esimo di Luigi Minetti e il 71esimo di Niccolò Pizzuti. Tra i Cadetti splendido terzo posto per Luigi Minetti, poi a seguire Niccolò Pizzuti 13esimo, Michele Di Giovangiulio 56esimo e Francesco Retico 58esimo. Tra le Cadette, invece, Ginevra Udini ha chiuso 40esima e Beatrice Mizzoni 50esima.