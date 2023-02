Frascati Scherma: show in Coppa del Mondo

Frascati (Rm) – Un Frascati Scherma mondiale. Nel week-end appena messo alle spalle, il club tuscolano ha ottenuto un tris di terzi posti nelle prove di Coppa del Mondo Assoluta in giro per il globo. A Varsavia (Polonia), nella prova di sciabola, a salire sul gradino più basso del podio è stato Michele Gallo (che tra l’altro ha dato il suo contributo anche nel quarto posto ottenuto nella prova a squadre dall’Italia), mentre Riccardo Nuccio ha chiuso 26esimo. Gli altri due grandi risultati sono arrivati da Torino, dove si teneva la prova di Coppa del Mondo di fioretto: nel femminile Camilla Mancini è tornata a fare un risultato di prestigio, ottenendo il terzo posto in una gara che ha visto Francesca Palumbo chiudere con un bel settimo piazzamento, poi più indietro Maria Marino (16esima), Alice Volpi (17esima), Elena Tangherlini (40esima) e Ana Beatriz Bulcao (80esima). Nella prova maschile sul podio è salito Daniele Garozzo, sempre “a suo agio” a Torino. Più indietro gli altri atleti del Frascati Scherma impegnati nella medesima gara: Carlos Llavador ha chiuso 20esimo, Guillaume Bianchi 23esimo, Ignacio Breteau 38esimo, Federico Pistorio 63esimo, Michal Siess 72esimo, Damiano Rosatelli 80esimo, Guilherme Toldo 117esimo, Tommaso Archilei 143esimo, Cedrik Serri 168esimo e Giuseppe Franzoni 188esimo. Niente squilli dalla prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile che si è tenuta a Tashkent (Uzbekistan): la migliore è stata Sofia Ciaraglia (32esima), poi Fernanda Herrera (37esima), Chiara Mormile (41esima e ottava nella prova a squadre con l’Italia) e Vally Giovannelli (86esima). Altri grandi risultati internazionali sono arrivati da Zagabria (Croazia), dove si tenevano i campionati del Mediterraneo: Leonardo Reale ha vinto la gara Cadetti di sciabola (aggiungendo anche il terzo posto a squadre), lo stesso ha fatto nel fioretto Under 15 Emanuele Iaquinta. Bel terzo posto tra le Cadette di spada per Giorgia Amati (che ha pure aggiunto il trionfo a squadre), ma vanno segnalati anche il quinto posto di Manfredi Di Russo (terzo a squadre) e il sesto di Emanuele Iaquinta nella prova Cadetti di fioretto. Altro giro, altra vittoria: a Terni, Fabio Di Russo l’ha spuntata nella categoria 2 del fioretto nell’ambito della quarta prova Master in cui Maria Franca Col ha ottenuto il settimo posto nella categoria 3 della stessa arma. Infine tris di podi pure ai campionati italiani a squadre di sciabola Under 14 (Gpg) che si sono disputati a San Severo: la squadra di Maschietti/Giovanissimi formata da Enrico Canevari, Lorenzo Cecchinelli, Lorenzo Molinari e Vittorio Pompili, la squadra di Bambine/Giovanissime composta da Giulia Aquili, Sofia Micangeli, Giada Sapochetti e Dea Scognamiglio e infine la squadra di Ragazzi/Allievi che contava su Riccardo Aquili, Tristan Marcelli, Davide Pasquini e Lorenzo Tomassetti. Quarto il team di Ragazze/Allieve composto da Matilde Reale, Ludovica Rossetti e Greta Vinci (14esimo invece quello con Lavinia De Vito, Asia Pirozzolo e Giulia Rossi). Tra i Ragazzi/Allievi vanno ricordati anche il settimo posto della squadra con Mattia Bottega, Alessandro Fanelli, Filippo Landi e Emanuele Viscovo e il 15esimo del gruppo con Riccardo Caico, Matteo Ciferri e Francesco Cipollone. Nei Maschietti/Giovanissimi c’è da segnalare anche il decimo posto del team con Luca Carmignani, Riccardo Laurelli e Mikail Sardar e tra le Bambine/Giovanissime il decimo posto del gruppo con Greta Caico, Benedetta Frare, Ginevra Izzo e Sophia Parabita.