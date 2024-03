Frascati Scherma, la squadra di sciabola femminile con Vecchi e Mormile si qualifica alle Olimpiadi

Frascati (Rm) – Irene Vecchi e Chiara Mormile trascinano la squadra di sciabola femminile alle Olimpiadi. Il pass è arrivato nella prova di Coppa del Mondo Assoluta che si è svolta nello scorso fine settimana a Sint Niklaas (in Belgio) dove, se a livello individuale non sono arrivati grossi “squilli” (Chiara Mormile 37esima, Irene Vecchi 39esima e Manuela Spica 54esima), c’è stata grande festa per la gara a squadre. L’Italia (composta anche da Martina Criscio e Michela Battiston oltre che da Irene Vecchi e Chiara Mormile) ha ottenuto l’ottavo posto che è comunque bastato per centrare la qualificazione ai prossimi Giochi che si terranno a Parigi. Ottime notizie anche dalla prova di Coppa del Mondo Assoluta di fioretto che si è tenuta a Washington (Usa) dove Arianna Errigo si è piazzata al secondo posto, seguita da Alice Volpi (nona), Francesca Palumbo (12esima) e Camilla Mancini (16esima). Più indietro Elena Tangherlini (82), Maria Marino (103) e Ana Beatriz Bulcao (124). Tra gli uomini buon quinto posto per Guillaume Bianchi, poi Daniele Garozzo si è piazzato 15esimo, Carlos Llavador 36esimo e Guilherme Toldo 60esimo. Tornando in Italia, a Catania (in Sicilia) si è svolta la seconda prova nazionale Cadetti e Giovani di spada. Nella categoria minore Carlotta Pasqua ha terminato 40esima e Giorgia Amati 94esima, mentre tra i Giovani Giorgia Amati ha chiuso 40esima e Carlotta Pasqua al posto numero 102, mentre tra i maschi Francesco Retico ha chiuso al posto 206 e Davide Stella al 234. Tantissimi gli atleti del Gpg (categorie Under 14) impegnati nella vicina Ariccia per il campionato regionale. Grandi risultati dal fioretto che nei Maschietti ha visto il primo posto di Hasik El Rhrair, il terzo di Mattia Giovannetti, poi il sesto di Alessandro Tondi, l’ottavo di Denis Della Rosa, il decimo di Mattia De Vincentis e l’11esimo di Simone Dal Poz. Tra le Bambine: prima la bravissima Rebecca Angelino, terze Matilde Prodosmo e Vittoria Scardini, 11esima Olivia Conti e 14esima Francesca Pirracchio. Tra i Giovanissimi gran primo posto per Alessandro Razzauti, poi secondo Davide Iaquinta, terzi Valerio Orazi e Francesco Filippone, sesto Lorenzo Altobelli, settimo Adriano Amadio, decimo Niccolò Matola, 13esimo Giorgio Piras e 19esimo Marco Simeoni. Tra le Giovanissime è terza Svevo Pasqualino, quinta Giulia Furchì e 12esima Viola Pelati. Tra i Ragazzi superbo primo posto per Giovanni Ciardiello, terzi Tommaso Monterosso e Daniele Grelli, sesto Lorenzo Camplone, settimo Gabriele La Terza e ottavo Christian Latini. Tra le Ragazze gran vittoria di Giulia Lucciola, terza Flavia Martinelli, quinta Zoe Capitanelli, decima Sara Negreiros, 12esima Ludovica Furchì, 14esima Sofia Frasca e 15esima Angelica Carcione. Altro trionfo negli Allievi con Riccardo Mancini, poi secondo Leonardo Papi, terzi Andrea Pasculli e Gabriele Dal Poz, sesto Giovanni Tola e ottavo Riccardo Cerotti. Infine tra le Allieve splendida prima posizione per Agnese Rutigliano, seconda Maya Toti e terza Valeria Gneo. Sempre nel fioretto è stata disputata anche una gara promozionale senza classifica a cui hanno partecipato Vittoria Fanasca, Laila Allevi, Chiara Rodofili, Amoret Lyon e Riccardo Proietti. Ottimi riscontri sono arrivati anche dal campionato regionale Gpg di sciabola, sempre di scena ad Ariccia. Tra i Maschietti quinto posto per Leonardo Cinelli, sesto per Samuele Stella e 11esimo per Alexandre Fallourd. Tra i Giovanissimi quinto Lorenzo Cecchinelli, 16esimo Riccardo Laurelli e 23esimo Edoardo Leomporra, mentre tra le Giovanissime Sophia Parabita chiude ottava e Aurora Rossi 15esima. Tra i Ragazzi sesto Enrico Canevari, ottavo Vittorio Pompili, decimo Mikail Sardar e 11esimo Luca Carmignani, tra le Ragazze sesta Giulia Aquili, ottava Giada Sapochetti e decima Sofia Micangeli. Negli Allievi da segnalare il quinto posto di Francesco Cipollone e il sesto di Mattia Bottega, mentre tra le Allieve ha trionfato una bravissima Matilde Reale, con Lavinia Facioni 12esima.