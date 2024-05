Frascati Scherma cala un poker di medaglie di bronzo ai campionati italiani Cadetti e Giovani

Frascati (Rm) – Quattro medaglie di bronzo. È un bilancio ricco quello degli atleti del Frascati Scherma ai campionati italiani Cadetti e Giovani che si sono tenuti a Genova nello scorso fine settimana. Nella categoria Under 17 i due terzi posti sono arrivati grazie a Emanuele Iaquinta e Leonardo Reale. Il primo è salito sul podio tra i fiorettisti, in una gara che ha visto il nono posto di Manfredi Di Russo, ma anche il 30esimo di Ian Marino, il 36esimo di Mauro Addato, il 42esimo di Joan Sinopoli, il 44esimo di Damiano Pozzi e il 47esimo di Davide Alteri. Reale è salito sul podio nella prova di sciabola in cui va segnalato anche l’ottimo quinto posto di Matteo Ottaviani e poi l’11esimo di Valerio Reale, il 20esimo di Gabriele Cecchinelli, il 23esimo di Riccardo Aquili, il 26esimo di Matteo Miucci e il 33esimo di Samuel Marcelli. Sempre tra i Cadetti vanno segnalati il quinto posto di Mariavittoria Berretta tra le fiorettiste (in una gara dove Gloria Pasqualino ha chiuso 19esima e Sofia Mancini 27esima), il 14esimo posto di Eleonora Colella tra le sciabolatrici (con Beatrice Perugini 19esima, Martina Calderini 22esima e Ludovica Rossetti 27esima) e il 24esimo posto di Carlotta Pasqua e il 38esimo di Giorgia Amati tra le spadiste. Nella categoria maggiore (quella dei Giovani, gli Under 20) una doppia medaglia di bronzo è arrivata dalla prova di sciabola femminile dove Manuela Spica e Amelia Giovannelli si sono fermate in semifinale. Nella stessa gara Eleonora Colella ha chiuso 25esima e Valeria Fondi 29esima. Nella stessa arma al maschile Leonardo Reale ha terminato sesto, Leonardo Reale nono, Matteo Ottaviani decimo, Valerio Reale 15esimo e Riccardo Aquili 33esimo. Nel fioretto il migliore è stato di nuovo Emanuele Iaquinta, che ha chiuso sesto nella gara in cui Joel Ciani ha terminato ottavo, Manfredi Di Russo 14esimo, Gianmarco Gridelli 16esimo e Adriano Genovese 33esimo. Nel fioretto femminile Mariavittoria Berretta ha terminato settima, Guia Di Russo 11esima, Nicole Capodicasa 15esima, Sofia Mancini 29esima, Beatrice Orabona 30esima e Gloria Pasqualino 37esima. Infine nella spada Giorgia Amati si è piazzata 58esima. Nei campionati universitari che si sono disputati a Termoli (in Molise) da registrare il trionfo nel fioretto per Elena Tangherlini, quinto posto nella prova maschile per Adriano Genovese e ottavo per Gianmarco Gridelli. Nella prova di Coppa del Mondo paralimpica 18esimo posto di Gianmarco Paolucci nella spada (categoria B). Lo stesso atleta tuscolano si è piazzato nono nella sciabola.