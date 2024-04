Frascati Scherma, sette podi nella qualifica regionale per il campionato italiano Assoluto Gold

Frascati (Rm) – Sette podi per il Frascati Scherma nella qualifica regionale per il campionato italiano Assoluto Gold che si è disputata ad Ariccia. Sul gradino più alto è saluta Amelia Giovannelli che nella prova di sciabola ha sbaragliato la concorrenza, ma nella stessa arma hanno staccato il pass anche Eleonora Colella (ottima terza), Martina Calderini e Beatrice Perugini (rispettivamente nona e decima). Non ce l’ha fatta, invece, Ludovica Rossetti che ha chiuso 16esima. Nella stessa arma, ma al maschile, bel terzo posto per Ludovico Cicconi che si è qualificato assieme ai compagni di società Samuel Marcelli (11esimo) e Matteo Miucci (15esimo), mentre non ce l’hanno fatta Riccardo Aquili (18esimo), Tristan Marcelli (29esimo) e Davide Pasquini (30esimo). Quattro podi e tanti qualificati anche nel fioretto. Tra i ragazzi Adriano Genovese e Mauro Addato hanno terminato al secondo e terzo posto, ma assieme a loro hanno staccato il pass anche Ian Marino (quinto), Fabio Di Russo (sesto), Lorenzo Fabrizi (ottavo) e Valerio Mancini (11esimo). Niente da fare per Davide Alteri (15esimo), Ludovico Genovese (16esimo), Emanuele Berardi (18esimo), Joan Sinopoli (20esimo), Alessandro Casavecchia (22esimo), Damiano Pozzi (23esimo), Simone Minetti (24esimo), Emanuele Beciani (32esimo) e Gianmarco Cecchi (39esimo). Anche tra le fiorettiste è arrivato un doppio podio con Beatrice Orabona seconda e Gloria Pasqualino terza, poi hanno ottenuto la qualificazione pure Mariarosa Salvatore (settima), Elena Di Stasi (ottava) e Sofia Mancini (nona), mentre non è riuscita a centrare l’obiettivo Rachele Angelino (14esima). Tre qualificati nella spada: tra le ragazze Giorgia Amati (quinta) e Carlotta Pasqua (decima), mentre tra i ragazzi Riccardo De Maria (che ha chiuso ottavo). Non ce l’hanno fatta tra le ragazze Federica Moccia (che ha terminato 39esima) e tra i ragazzi Davide Stella (42esimo), Thomas Di Sarro (76esimo), Michele Di Giovangiulio (91esimo), Francesco Retico (100esimo) e Andrea Civiletti (122esimo).