Frascati Scherma: Mormile e Bianchi vincono la seconda prova Open nazionale a Lucca

Frascati (Rm) – Nel week-end sono stati numerosi più che mai gli atleti del Frascati Scherma scesi in pedana. A Lucca è andata in scena la seconda prova nazionale Open e per i colori tuscolani è arrivato un doppio successo grazie a Chiara Mormile (sciabola) e Guillaume Bianchi (fioretto). Nella prima arma c’è stata addirittura una finale “tutta frascatana” tra la Mormile e Camilla Fondi, ottima seconda. Nella stessa gara da segnalare il settimo posto di Benedetta Baldini e il nono di Manuela Spica. Più indietro Chiara Crovari (14esima), Amelia Giovannelli (15), Lucia Lucarini (19), Siria Mantegna (25), Flaminia Prearo (26), Vally Giovannelli (29), Veronica Ermacora (43), Elena Fantozzi (52), Francesca Porzio (75), Martina Calderini (83) e Beatrice Perugini (88). Nella sciabola maschile il migliore è stato Federico Riccardi (ottavo), poi Michele Gallo (17esimo), Leonardo Tocci (21), Lupo Veccia Scavalli (22), Lorenzo Ottaviani (27), Giovanni Roussier Fusco (35), Edoardo Reale (39), Alessandro Perugini (61), Tiziano Tomassetti (66), Valerio Reale (79) e Matteo Ottaviani (87). Doppio podio anche nel fioretto maschile: oltre al già citato Bianchi, vincitore della prova, va segnalato il terzo posto di Carlos Llavador, poi anche Federico Colamarco che ha chiuso decimo. Più indietro Damiano Rosatelli (18esimo), Lorenz Laura (19), Federico Pistorio (20), Guilherme Toldo (21), Mattia Raimondi (25), Alessandro Gridelli (27), Andrea Baldini (28), Giuseppe Franzoni (35), Gianmarco Gridelli (43), Joel Ciani (56), Adriano Genovese (62), Edoardo Gabrielli (73), Andrea Funaro (73), Fabio Di Russo (92), Lorenzo Gabrielli (108). Nel fioretto femminile bel secondo posto per Francesca Palumbo, mentre Camilla Mancini si è piazzata quinta ed Elena Tangherlini ottava. Più indietro Irem Karamete (11esima), Maria Marino (13), Arianna Errigo (15), Ana Beatriz Bulcao (16), Guia Di Russo (22), Serena Puglia (27), Claudia Memoli (32), Valentina De Costanzo (34), Ludovica Mancini (37), Mariavittoria Berretta (38), Nicole Capodicasa (46), Alice De Belardini (52) e Ludovica Genovese (69). Ad Ariccia, invece, è andata in scena la seconda prova regionale Gpg (Under 14) e anche in questo caso sono stati tantissimi i risultati di rilievo. Nella spada Giorgia Amati ha vinto tra le Ragazze/Allieve con Carlotta Pasqua 25esima, da ricordare anche i piazzamenti tra i Ragazzi/Allievi di Flavio Pizzuti (25esimo), Francesco Candidi (53), Bernardo Corridori (65), tra i Giovanissimi di Stiven Bernardini (36), tra le Bambine di Ludovica Corina (ottava) e Giulia Marsigli (11esima) e tra i Maschietti di Flavio Pappadia (15) e Federico Giacci (20). Nella sciabola vittoria per Leonardo Reale tra i Ragazzi/Allievi dove Samuel Marcelli e Gabriele Cecchinelli hanno chiuso terzi. Poi Riccardo Aquili (settimo), Lorenzo Tomassetti (15esimo), Fabio Ilari (16), Tristan Marcelli (22), Davide Pasquini (25) ed Emanuele Viscovo (32). Tra le Ragazze/Allieve Ludovica Rossetti ha terminato undicesima, mentre tra le Giovanissime vittoria per Matilde Reali con Greta Vinci terza e Giulia Rossi decima. Tra i Giovanissimi Filippo Landi secondo, Alessandro Fanelli terzo, poi Francesco Cipollone (16esimo), Riccardo Caico (18) e Matteo Ciferri (24). Tra le Bambine terza Dea Scognamiglio e nona Giulia Aquili, tra i Maschietti Luca Carmignani decimo, poi Enrico Canevari (16), Lorenzo Molinari (18), Vittorio Pompili (20) e Mikail Sardar (23). Infine tantissimi risultati anche nel fioretto con ben quattro vittorie: tra i Ragazzi/Allievi con Emanuele Iaquinta seguito dai compagni di società Manfredi Di Russo (secondo), Damiano Pozzi e Mauro Addato (terzi). Subito dietro Joan Sinopoli (quinto), Davide Alteri (sesto), Ian Marino (11esimo), Emanuele Beciani (13), Simone Minetti (15) e Gianmarco Cecchi (23). Tra i Ragazzi/Allievi trionfo per Gloria Pasqualino davanti a Sofia Mancini (seconda) e Rachele Angelino (terza). Poi Mariarosa Salvatore quinta, Asia Masi nona e Chiara Callini decima. Tra le Giovanissime primo posto per Valeria Gneo con Agnese Rutigliano seconda e Maya Toti terza, tra i Giovanissimi l’ha spuntata Leonardo Papi con Riccardo Mancini secondo, Filippo Ciani quinto, Gabriele Dal Poz sesto, Andrea Pasculli decimo e Lorenzo Masciotti 17esimo. Tra le Bambine doppio terzo posto per Giulia Lucciola e Zoe Capitanelli, poi Beatrice Zani sesta e Ludovica Furchì settima e infine tra i Maschietti Tommaso Monterosso settimo con Lorenzo Camplone 14esimo e Christian Latini 18esimo.