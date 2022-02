Frascati Scherma, Manuela Spica ancora tra le prime otto in Coppa del Mondo Under 20

Frascati (Rm) – Un altro week-end internazionale di buoni piazzamenti per gli atleti del Frascati Scherma. Nello scorso fine settimana, infatti, cinque sciabolatori del club tuscolano hanno partecipato alla prova di Coppa del Mondo Under 20 che si è tenuta a Plovdiv, in Bulgaria. Il miglior risultato lo ha ottenuto Manuela Spica che, dopo il bel settimo posto rimediato a Segovia (in Spagna), si è confermata su ottimi livelli anche in terra bulgara dove ha conquistato il sesto posto. Una prestazione decisamente positiva per la sciabolatrice che è stata fermata ai quarti di finale dalla statunitense Greenbaum, impostasi col punteggio di 15-6. Si era interrotta nel turno precedente, invece, la corsa di Amelia Giovannelli che ha chiuso comunque con un più che positivo 13esimo posto. Nella prova maschile, tenutasi sempre a Plovdiv, buon undicesimo posto per Lorenzo Ottaviani che è stato sconfitto negli ottavi di finale dall’ungherese Pinter (15-11), mentre si sono fermati prima sia Giovanni Roussier Fusco (37esimo alla fine) e Leonardo Tocci (64esimo). Un’altra prova internazionale molto affascinante è andata in scena a Parigi dove si è disputata la “maratona di fioretto”: nella categoria Cadetti, il miglior risultato lo ha ottenuto Alice De Belardini che ha concluso al 53esimo posto, mentre Elena Di Stasi si è fermata al 65esimo. Nella prova maschile, l’unico atleta del Frascati Scherma presente in gara era Pedro Paulo Greco Montagna che si è classificato al posto numero 110. Tornando nei confini nazionali, nel week-end si è disputata nella vicina Ariccia la prova di qualificazione regionale Open di spada: in gara cinque atleti tuscolani di cui due hanno staccato il “pass”. Si tratta di Riccardo De Maria (che ha concluso 46esimo) e Niccolò Pizzuti (66esimo), mentre non ce l’hanno fatta né Davide Stella (84esimo), né Cristiano Iacoangeli (92esimo) e né Luigi Minetti (116esimo).