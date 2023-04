Frascati Scherma: Landi e Reale vincono la seconda prova nazionale Under 14 a Mazara del Vallo

Frascati (Rm) – Una doppia importante affermazione per il settore Gpg (Under 14) della sciabola del Frascati Scherma. Le talentuose promesse del club tuscolano hanno ottenuto due affermazioni e tre terzi posti nella seconda prova nazionale Under 14 che si è tenuta a Mazara del Vallo, in Sicilia. Sul gradino più alto del podio si sono arrampicati Filippo Landi nella categoria dei Ragazzi e Matilde Reale in quella delle Ragazze. I terzi posti, invece, li hanno conquistati Mattia Bottega (ancora nella categoria Ragazzi, dove ha trionfato Landi), Enrico Canevari (tra i Giovanissimi) e Lorenzo Tomassetti (negli Allievi). Ma sono state numerose le prove brillanti dei ragazzi del Frascati Scherma: tra i Maschietti Lorenzo Cecchinelli si è piazzato quinto, mentre Riccardo Laurelli ha concluso 12esimo, tra le Bambine Benedetta Frare ha ottenuto l’ottavo posto. Tra le Giovanissime Dea Scognamiglio è arrivata sesta con Giulia Aquili settima, Giada Sapochetti 15esima e Sofia Micangeli 17esima. Sempre tra i Ragazzi vanno ricordati il decimo posto di Alessandro Fanelli e il 24esimo di Francesco Cipollone, come tra le Ragazze l’11esimo di Greta Vinci. Infine ancora tra gli Allievi ci sono da sottolineare il quinto posto di Riccardo Aquili, il nono di Tristan Marcelli, il 19esimo di Emanuele Viscovo e il 25esimo di Davide Pasquini, mentre tra le Allieve Ludovica Rossetti si è fermata al 18esimo posto e Asia Pirozzolo al 29esimo. Rientrando nel Lazio, a Sora si è tenuta una prova di qualificazione regionale Cadetti-Giovani Gold dove il miglior risultato l’ha ottenuto Niccolò Pizzuti, brillante terzo tra i Cadetti. Nella stessa gara molto bene anche Francesco Retico (quinto), più indietro Luigi Minetti (12esimo), Thomas Di Sarro (31esimo) e Michele Di Giovangiulio (46esimo). Tra le Cadette Ginevra Udini è arrivata 14esima e Benedetta Mizzoni 25esima, mentre tra i Giovani c’è stata una bella prova di Davide Stella (quinto) con Niccolò Pizzuti 34esimo e Luigi Minetti 44esimo. Infine tra le Giovani Giorgia Amati ha chiuso al nono posto. C’è stato anche un appuntamento internazionale per Gianmarco Paolucci che non ha brillato nella prova di Coppa del Mondo paralimpica che si è tenuta a Nimes (in Francia), ottenendo il decimo posto nella sciabola (categoria B) e il 29esimo nella spada (sempre nella categoria B).