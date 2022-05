Frascati Scherma, due neocampioni d’Italia Under 14

Frascati (Rm) – Sono stati giorni intensi per il Frascati Scherma che fino a ieri è stato impegnato nella meravigliosa kermesse dei campionati italiani Under 14 che si sono tenuti a Riccione. Il club tuscolano ha festeggiato tanti podi e ottimi piazzamenti, ma in primis due neo campioni d’Italia: nella categoria Allievi lo sciabolatore Leonardo Reale si è confermato il più forte di tutti e lo stesso ha fatto il fiorettista Manfredi Di Russo nella medesima categoria. Andando con ordine, ecco tutti i piazzamenti delle tre armi partendo dalla sciabola dove nella medesima categoria di Reale c’è da segnalare il terzo posto di Samuel Marcelli, ma anche il 16esimo di Gabriele Cecchinelli, il 21esimo di Flavio Ilari e il 40esimo di Gaspar Latham. L’altro podio lo ha ottenuto Filippo Landi, terzo tra i Giovanissimi dove vanno segnalati anche il 19esimo posto di Alessandro Fanelli, il 51esimo di Francesco Cipollone, il 62esimo di Riccardo Caico e il 66esimo di Matteo Ciferri. Nei Ragazzi settimo posto per Riccardo Aquili, 12esimo per Lorenzo Tomassetti, 13esimo per Tristan Marcelli e più indietro Emanuele Viscovo (53) e Davide Pasquini (54). Tra le Ragazze buon decimo posto per Ludovica Rossetti, tra le Giovanissime brave Greta Vinci e Matilde Reale, rispettivamente quinta e settima, con Giulia Rossi 32esima. Tra le Bambine molto bene Dea Scognamiglio (quinta), poi Giulia Aquili (11esima), Sofia Micangeli (19) e Giulia Sapochetti (31). Tra i Maschietti, infine, non sono riusciti ad arrivare nelle zone “calde” Luca Carmignani (28), Enrico Canevari (29), Lorenzo Molinari (61), Vittorio Pompili (70) e Mikail Sardar (73). Passando al fioretto, nella categoria del neo campione d’Italia Di Russo va segnalato anche lo strepitoso secondo posto di Emanuele Iaquinta per un’accoppiata frascatana da sogno. Più indietro Mauro Addato (nono), Joan Sinopoli (11), Ian Marino (51), Emanuele Beciani (91), Graziano Ingrosso (95). Doppio splendido podio nella categoria Ragazzi dove Damiano Pozzi e Davide Alteri hanno chiuso terzi, poi Simone Minetti (35), Gian Marco Cecchi (83) e Gabriele Cecchini (94). Il quinto podio del settore fioretto è quello di Riccardo Mancini, terzo tra i Giovanissimi dove Leonardo Papi ha chiuso 17esimo e poi più indietro Andrea Pasculli (50), Filippo Ciani (63) e Gabriele Dal Poz (88). Bei sesti posti per Valerio Gneo tra le Giovanissime (dove Maya Toti è arrivata 15esima) e Gloria Pasqualino tra le Ragazze (dove Sofia Mancini ha chiuso decima, con Mariarosa Salvatore 18esima e Asia Masi 27esima). Infine tra i Maschietti Tommaso Monterosso ha chiuso 20esimo con Lorenzo Camplone 57esimo e Christian Latini 115esimo, nelle Bambine Giulia Lucciola 22esima con Ludovica Furchì 28esima, Zoe Capitanelli 30esima e Beatrice Zani 32esima e infine nelle Allieve Rachele Angelino 37esima e Chiara Callini 69esima. Nella spada il miglior risultato l’ha ottenuto Carlotta Pasqua (19esima tra le Ragazze), discreti anche il 25esimo di Giulia Marsigli nelle Bambine (dove Ludovica Corina ha chiuso 58esima) e il 33esimo di Achilleas Antoniou nei Giovanissimi. Più indietro gli altri ovvero Flavio Pizzuti (98) e Bernardo Corridori (163) tra i Ragazzi, Thomas Di Sarro (182) tra gli Allievi, Giorgia Amati (143) tra le Allieve e Flavio Pappadia Nardi (130) tra i Maschietti. Nel week-end appena messo alle spalle ci sono stati anche rilevanti risultati in alcune prove internazionali: lo sciabolatore Michele Gallo ha conquistato un altro ottimo ottavo posto nella tappa di Coppa del Mondo a Madrid (Spagna), aggiungendo pure un bel terzo posto a squadre. I fiorettisti erano di scena a Incheon (Corea) e lì Alice Volpi ha confermato l’ottimo trend di questa stagione piazzandosi sul gradino più basso del podio con Francesca Palumbo ottima settima. Molto positivo anche il settimo posto di Carlos Llavador nella prova maschile. Ai campionati del Mediterraneo che si sono disputati ad Amman (Giordania), bel sesto posto per il fiorettista Mattia Raimondi e ottavo per lo sciabolatore Leonardo Tocci nella categoria Giovani. Nella gara a squadre mista i due hanno sbaragliato la concorrenza e ottenuto un prestigioso successo. Infine gran bel successo anche per la fiorettista Ludovica Genovese che, ai campionati universitari disputatisi a Cassino, ha sfoderato un’ottima scherma ed è salita sul gradino più alto del podio. Nella prova maschile bel terzo posto per Lorenzo Gabrielli con Alessandro Gridelli che ha chiuso ottavo.