Frascati Scherma, doppio podio per Paolucci nella prova di Coppa del Mondo paralimpica

Frascati (Rm) – E’ stato un fine settimana “tradizionale” per il Frascati Scherma, impegnato coi suoi atleti in tre importanti appuntamenti. Gianmarco Paolucci è stato protagonista assoluto nella prova di Coppa del Mondo paralimpica che si è tenuta a Pisa dove ha conquistato uno splendido secondo posto individuale nella sciabola categoria B arrendendosi solo in finale al magiaro Istvan Tarjanyi per 15-11, poi nella stessa arma ha vinto la prova a squadre assieme ai suoi compagni di Nazionale Edoardo Giordan, Alberto Morelli e Matteo Dei Rossi battendo in finale l’Ungheria per 45-41. Nella vicina Carrara, invece, si sono disputati i campionati del Mediterraneo Under 23 con gli atleti tuscolani che sono saliti sul podio sia nel fioretto maschile e femminile che nella sciabola maschile. In quest’ultima arma Michele Gallo ha ottenuto un gran secondo posto e Vally Giovannelli il terzo tra le donne, mentre nel fioretto Federico Pistorio si è arrampicato sul gradino più basso del podio esattamente come Ludovica Genovese nella prova femminile dove vanno segnalati anche il settimo posto di Serena Puglia e l’ottavo di Claudia Memoli. Tanti partecipanti e ottimi piazzamenti anche dalla prima prova nazionale Giovani che si è disputata a La Spezia. Nella sciabola maschile Leonardo Tocci ha conquistato il terzo posto, dietro di lui Giovanni Roussier Fusco (sesto), Lorenzo Ottaviani (14esimo), Edoardo Reale (16esimo), Flavio Vinci (18esimo), Andrea Mignucci (24esimo), Lupo Veccia Scavalli (39esimo), Andrea Roussier Fusco (44esimo), Alessandro Perugini (51esimo), Valerio Reale (53esimo), Tiziano Tomassetti (58esimo) e Matteo Ottaviani (77esimo). Tra le ragazze ottimo terzo posto anche per Manuela Spica, poi vanno segnalati il 13esimo posto di Amelia Giovannelli, il 14esimo di Valeria Fondi, il 50esimo di Martina Calderini, il 54esimo di Sofia Giammarioli, il 56esimo di Francesca Porzio e il 58esimo di Giulia Nobiloni. Nel fioretto maschile il migliore è stato Joel Ciani (ottavo), poi nono Gianmarco Gridelli, 13esimo Mattia Raimondi, 18esimo Valerio Vinciguerra, 40esimo Davide Pellegrino, 58esimo Alberto Mascioli, 65esimo Edoardo Gabrielli, 87esimo Carmine Gara, 99esimo Adriano Genovese, 114esimo Alexander Milano, 117esimo Pedro Greco Montagna, 156esimo Flavio Iacuitti e 159esimo Tancredi Rocca Chiocci. Tra le ragazze Guia Di Russo si è piazzata nona, poi Ludovica Mancini 13esima, Nicole Capodicasa 25esima, Beatrice Orabona 58esima, Mariavittoria Berretta 61esima, Alice De Belardini 66esima, Martina Conti 67esima, Flavia Landi 79esima ed Elena Di Stasi 89esima.