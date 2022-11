Frascati scherma: Bianchi vince il torneo satellite in Spagna

Frascati (Rm) – Tanti podi per gli atleti del Frascati Scherma nel fine settimana appena messo alle spalle. Ci sono le “soddisfazioni internazionali” legate al torneo satellite di fioretto disputato in Spagna, a Sabadell, dove si è tenuta anche una prova nazionale spagnola con tre atleti del club tuscolano in gara. Nel torneo continentale a trionfare è stato l’azzurro Guillaume Bianchi che ha battuto in finale il compagno di società iberico Carlos Llavador. Più indietro Ignacio Breteau (16esimo) e Cedrik Serri (20esimo). Nella medesima prova femminile è arrivata fino ai quarti Maria Marino (ottava alla fine), mentre Claudia Memoli ha concluso al nono posto, Elena Tangherlini al 12esimo e Valentina De Costanzo al 13esimo. Nella prova Open nazionale (dedicata dunque ai soli atleti spagnoli), Llavador ha sbaragliato la concorrenza con Ignacio Breteau quinto. Nella prova femminile buon secondo posto per Maria Marino. Tanti tesserati del Frascati Scherma erano presenti alla prova di qualificazione zonale Open che si è tenuta ad Ariccia. Tanti i piazzamenti di rilievo, ma l’unico a riuscire a salire sul gradino più alto del podio è stato il brasiliano Guilherme Toldo nella prova di fioretto dove vanno segnalati anche il quinto posto di Joel Ciani, il settimo di Sebastiano Groeteke, il nono di Tommaso Archilei e poi a seguire i risultati di Lorenzo Gabrielli (14esimo), Gianmarco Gridelli (20), Manfredi Di Russo (21), Adriano Genovese (22), Edoardo Gabrielli (23) e Alexander Milano (28), tutti qualificati alla prova successiva. Per ora niente pass per Fabio Di Russo (38), Ludovico Genovese (40), Tommaso Scassini (43), Emanuele Berardi (46), Carmine Gara (48), Ian Marino (58), Emanuele Iaquinta (59), Mauro Addato (63), Valerio Silenzi (66), Lorenzo Fabrizi (69), Alessio Piermattei (79), Tancredi Rocca Chiocci (82), Alessandro Casavecchia (84), Valerio Mancini (90), Ioan Sinopoli (93), Giulio Mancini (97), Emanuele Beciani (108) e Giovanni Fidanza (124). Nel fioretto femminile terzo posto per Mariavittoria Berretta, poi quinta Serena Puglia, 12esima Ludovica Genovese e 16esima Flavia Landi, tutte qualificate. Al momento out Alice De Belardini (25), Arianna Sola (27), Martina Conti (28), Nicole Capodicasa (32), Elena Di Stasi (33), Beatrice Orabona (47), Barbara Mazzanti (55) e Rachele Angelino (64). Doppio secondo posto dalla sciabola: tra gli uomini a sfiorare il successo è stato Lorenzo Ottaviani, mentre tra le donne Lucia Lucarini ha fatto lo stesso. Altri piazzamenti maschili: il nono posto di Matteo Ottaviani, il 13esimo di Leonardo Reale, il 19esimo di Alessandro Perugini, il 28esimo di Flavio Vinci, il 30esimo di Tiziano Tomassetti e il 31esimo di Andrea Roussier, tutti qualificati. Più indietro Andrea Mignucci (41), Marcello Montemagno (43), Matteo Miucci (52), Samuel Marcelli (54), Gabriele Cecchinelli (56), Ludovico Cicconi (86), Emilio Dal Bianco (88) e Niko Gatta (91). Tra le donne l’unica qualificata oltre alla Lucarini è Francesca Porzio (36esima), mentre al momento sono fuori Francesca Burli (38), Valeria Fondi (44), Beatrice Perugini (48), Martina Calderini (61), Asia Montanaro (68) e Guya Micheli (75).