Frascati Scherma: Alice Volpi terza in Coppa del Mondo

Frascati (Rm) – Alice Volpi torna a salire sul podio di una prova di Coppa del Mondo Assoluta. A Busan, in Corea del Sud, la forte fiorettista che ormai da tempo si allena nella palestra del Frascati Scherma ha ottenuto la sua terza medaglia dopo i successi di Belgrado e Parigi. Una prova molto convincente per la Volpi, iniziata con il successo per 15-12 sulla francese Blaze e proseguita con il netto 15-6 con cui ha eliminato la coreana Chae. Nell’assalto che valeva un posto tra le migliori otto, la fiorettista senese si è imposta 15-13 sulla cinese Shi, ipotecando un posto in “zona medaglie” grazie al 15-8 dei quarti di finale sulla tedesca Ebert. In semifinale a interrompere la corsa della Volpi è stata la statunitense Lee Kiefer (poi vincitrice della prova) che si è imposta per 15-12. Nella stessa gara da segnalare anche il 22esimo posto di Camilla Mancini, il 33esimo di Francesca Palumbo e il 56esimo di Elena Tangherlini. Nessuno squillo particolare nella prova maschile, tenutasi sempre a Busan: il miglior risultato lo ha ottenuto Daniele Garozzo che però non è andato oltre il 17esimo posto, mentre Carlos Llavador ha chiuso 33esimo, Guillaume Bianchi 44esimo, Michael Siess 64esimo, Damiano Rosatelli 69esimo, Cedrik Serri 70esimo e infine Guilherme Toldo 93esimo. Non solo fioretto, però. Nel fine settimana appena messo alle spalle si è tenuta anche una prova di Coppa del Mondo Assoluta di sciabola femminile a Sint Niklaas (in Belgio), ma anche in questo caso non ci sono stati grandi picchi: il miglior piazzamento lo ha ottenuto Sofia Ciaraglia che ha concluso al 15esimo posto, mentre dietro di loro sono arrivate Chiara Mormile (30esima) e Benedetta Baldini (131esima). La Mormile ha poi aggiunto un ottimo secondo posto nella prova a squadre assieme alle compagne di nazionale Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston: l’Italia ha ceduto solo in finale al cospetto della Corea che si è imposta 45-42. Infine a Pisa c’è stata una prova di Coppa del Mondo paralimpica a cui ha partecipato (nella categoria B) l’atleta tuscolano Gianmarco Paolucci che ha ottenuto un bel quinto posto nella prova di sciabola e un 18esimo in quella di spada.