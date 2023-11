Frascati Scherma, in tre vincono la qualificazione zonale Open

Frascati (Rm) – Tris di vittorie per gli atleti del Frascati Scherma nella prova di qualificazione zonale Open che si è tenuta a Bari. Nel capoluogo pugliese c’è stato un “quasi en plein” nella gara di sciabola femminile vinta da Flaminia Prearo. Sul terzo gradino del podio, infatti, sono salite a braccetto Vally Giovannelli e Francesca Burli, mentre Valeria Fondi si è piazzata sesta, Diletta Andaloro 16esima, Eleonora Colella 27esima, Francesca Porzio 33esima (fin qui tutte qualificate alla prima prova Open), Beatrice Perugini 49esima, Ludovica Rossetti 64esima e Martina Calderini 73esima. Tra i maschi vittoria per Leonardo Tocci, quinto Lorenzo Ottaviani, ottavo Andrea Roussier Fusco, decimo Edoardo Reale, 16esimo Valerio Reale, 22esimo Riccardo Aquili, 27esimo Alessandro Perugini, 33esimo Gabriele Cecchinelli, 36esimo Samuel Marcelli (fin qui tutti qualificati alla prima prova Open), 58esimo Matteo Miucci, 72esimo Ludovico Cicconi, 102esimo Davide Pasquini e 105esimo Emanuele Viscovo. Una vittoria anche nella prova di fioretto maschile: a sbaragliare la concorrenza è stato Giuseppe Franzoni, mentre hanno terminato più indietro Gianmarco Gridelli (sesto), Emanuele Iaquinta (nono), Tommaso Scassini (15esimo), Adriano Genovese (19esimo), Joel Ciani (21esimo), Alexander Milano (32esimo) ed Emanuele Berardi, tutti passati di diritto alla prima prova Open. Non ce l’hanno fatta, invece, Mauro Addato (40esimo), Fabio Di Russo (45esimo), Adriano Genovese (51esimo), Ian Marino (58esimo), Leone Mendizabal (62esimo), Joan Sinopoli (77esimo), Simone Minetti (94esimo), Lorenzo Fabrizi (97esimo) e Valerio Massimo Mancini (106esimo). Nella prova femminile, infine, quinto posto per Claudia Memoli, sesta Serena Puglia, nona Margherita Lorenzi, 12esima Ludovica Genovese, 18esima Arianna Sola, 20esima Beatrice Orabona, 21esima Sofia Mancini, 22esima Nicole Capodicasa, 25esima Gloria Pasqualino e 28esima Mariarosa Salvatore, tutte qualificate per la prima prova Open. Niente da fare per Elena Di Stasi (30esima), Rachele Angelino (49esima) e Asia Masi (63esima). Nello scorso fine settimana si è tenuta anche una prova di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto a Istanbul, in Turchia, dove il miglior piazzamento è stato ottenuto da Guia Di Russo che ha concluso la gara all’undicesimo posto, mentre Mariavittoria Berretta ha terminato 59esima. Nella prova maschile era presente Mattia Raimondi che ha chiuso al 36esimo posto individuale, ma che coi suoi compagni di nazionale ha ottenuto un bel secondo posto.