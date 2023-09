Al Foro Italico la qualificazione olimpica di arrampicata sportiva

Venerdì 15 settembre alla Grand Stand Arena del Foro Italico si terrà il più grande evento di arrampicata sportiva, categoria Speed, mai realizzato nella Capitale e valido come appuntamento per la qualifica olimpica continentale europea in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

A sfidarsi davanti a 2.500 spettatori (ingresso gratuito con cancelli aperti dalle ore 19:00) ci saranno 50 fra i migliori velocisti europei che cercheranno di conquistare i due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024. Fra loro presenti Aleksandra Miroslaw, delusa dalla mancata qualificazione a Berna, dalle sue compagne di squadra, Natalia e Aleksandra Kalucka, dagli spagnoli Leslie Adriana Romero Perez ed Erik Noya Cardona, fino al polacco Marcin Dzienski e ai francesi Bassa Mawem e Pierre Rebreyend.

Per l'Italia portabandiera sarà il campione del mondo Matteo Zurloni, detentore del record italiano ed europeo, l’Olimpionico di Tokyo Ludovico Fossali, campione del mondo 2019, la record woman Beatrice Colli, prima donna italiana a scendere sotto il muro dei 7 secondi, e la finalista mondiale Giulia Randi.

La manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Arrampicata Sportiva FASI, supportata da Sport e Salute sotto l’egida della Federazione Internazionale Arrampicata Sportiva IFSC, avrà inizio con le qualificazione di venerdì 15 alle ore 14:00. Dalle ore 20:00 le finali maschili e femminili con le premiazioni alle ore 21:15.