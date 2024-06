Mayor Premier Padel 2024: Roma diventa la Capitale mondiale del tennis

Da sabato 15 a domenica 23 giugno il grande padel torna a Roma precisamente al Foro Italico con il BNL Italy Major Premier Padel, l'evento sportivo frutto della collaborazione tra la Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute e Roma Capitale.

Al Foro Italico gli atleti si sfideranno su nove campi, Centrale compreso. In totale sono in programma 134 partite con spettacolo garantito dalla formula combined che verrà riproposta dopo la storica prima assoluta dello scorso anno.

Fra i top players attesi la coppia Arturo Coello e Agustin Tapia che nel 2023 al Foro Italico ha vinto uno dei numerosi titoli di una stagione trionfale. Con loro anche Galan col suo nuovo partner Chingotto e Lebron con Navarro. Attesa anche per l'argentino Belasteguin insieme a Tello che al termine della stagione si ritirerà dai campi. Nel femminile Gemma Triay giocherà con la giovanissima Claudia Fernandez, mentre Marta Ortega sarà in gara con Veronica Virseda. Fra i nomi illustri anche quello dell’ex n. 1 Marta Marrero, che dopo lo stop per la maternità debutterà a Roma insieme all’argentina Aranzazu Osoro. Tanti gli italiani in gara da Flavio Abbate e Giulio Graziotti alla coppia Sinicropi-Di Giovanni e al ritorno del pluricampione italiano Simone Cremona, presente anche Carolina Orsi romana figlia dell'ex portiere di Roma e Lazio, Giulia Sussarello ed Emily Stellato, Carlotta Casali, Lorena Vano, Chiara Pappacena, Giorgia Marchetti.

La Capitale è stata scelta dalla Premier Padel e Federazione Internazionale Padel per ospitare uno dei quattro maggiori torni al mondo vista la passione dei romani per questo sport ormai fra i più praticati a Roma e in tutta Italia. Luca Ranieri, Head of ESG Strategy, Communication & External Relations di BNL BNP Paribas: “Il padel, ce lo dicono i numeri, è più che uno sport; è oramai diventato un fenomeno sociale ed economico attraendo, in modo trasversale, tanti appassionati che nel tempo si sono avvicinati a questa disciplina, scoprendone l’accessibilità e l’inclusività. Per il secondo anno consecutivo, siamo title sponsor del BNL Italy Major Premier Padel, con una scelta che non solo rafforza il nostro legame con la FITP – già consolidato dopo 18 anni di partnership per il tennis con gli Internazionali BNL d’Italia ma ci permette anche di connettere il nome della Banca e del Gruppo ad uno sport così popolare. Ancora una volta, Roma anche grazie al nostro supporto diventa il palcoscenico di un evento internazionale di così forte richiamo e noi, che nella Capitale abbiamo la Direzione Generale della Banca, possiamo solo esserne orgogliosi”.

"Roma è la capitale del padel, è la città dove si gioca di più in Italia con oltre 350 mila praticanti su 1487 campi in 399 strutture, numeri che ogni mese aumentano sempre più anche perché abbiamo semplificato le norme burocratiche per ottenere i permessi necessari. Il Major di Padel, per il terzo anno consecutivo nella capitale, è un evento in continua crescita che dà prestigio a Roma e contribuisce all’espansione di un movimento che è diventato un fenomeno sociale oltre che sportivo. Sarà uno spettacolo vedere i colpi delle campionesse e dei campioni in un torneo internazionale che rende più prezioso il calendario già fitto dei grandi eventi di Roma" - dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.